AMC Networks unifica operações da América Latina e Sul da Europa sob liderança única

A AMC Networks International (AMCNI) anunciou uma reestruturação estratégica que promete redesenhar sua atuação nos mercados de língua espanhola e portuguesa. A companhia decidiu integrar suas unidades de negócio do Sul da Europa e da América Latina em uma única operação. O movimento visa criar uma estrutura mais coesa e sólida, aproveitando os laços culturais compartilhados entre as regiões para otimizar a distribuição de conteúdo e a força das marcas.

Com a mudança, Antonio Ruiz Fernández, atual Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da divisão do Sul da Europa, expande suas responsabilidades e assume o comando geral da nova unidade integrada. Ruiz é creditado por consolidar a AMC como a maior produtora de canais temáticos de TV paga na Espanha e em Portugal, além de ter sido o principal motor na expansão das ofertas de streaming da empresa na Península Ibérica.

A equipe direta de Ruiz também terá seus cargos ampliados para cobrir o território latino-americano. Entre os nomes confirmados estão Dani Pérez, que liderará a programação das marcas de ficção e documentários; Maurizio Vitale, à frente do Marketing, Streaming e Estratégia de Marca; e Mandi Ciriza, que continuará como Vice-Presidente Sênior de Programação para as marcas de estilo de vida, além de responder pela produção original em ambos os continentes.

Segundo Eduardo Zulueta, Presidente da AMC Networks International, a liderança unificada permitirá que a empresa explore ao máximo a experiência conjunta de suas equipes. “A trajetória de sucesso comprovada de Antonio será essencial para garantir que sigamos impulsionando séries de prestígio internacional e produções originais locais que conectem com as audiências de ambas as regiões“, afirmou Zulueta em nota oficial. A expectativa é que a integração facilite o trânsito de coproduções entre Espanha e países como Brasil, México e Argentina.

Informações Adicionais e Análise

Esta integração ocorre em um momento em que a AMC Networks busca escalar seu serviço de streaming, o AMC+, enquanto mantém a relevância de seus canais lineares (como AMC, SundanceTV, Film&Arts e Casa e Cozinha). Para o mercado brasileiro, essa unificação pode significar um aumento na oferta de conteúdos europeus (especialmente espanhóis) com alta qualidade de produção, além de uma estrutura comercial mais ágil para anunciantes que operam em múltiplos mercados latinos.

A estratégia também reflete uma tendência global de consolidação: ao unir as operações, a AMC reduz redundâncias administrativas e concentra investimentos em conteúdo original de “língua comum”, que possui alto poder de exportação. Atualmente, a AMC Networks International distribui mais de 30 marcas de canais em todo o mundo, sendo uma das poucas programadoras independentes a competir diretamente com gigantes como Disney e a recém-fundida Warner Bros. Discovery-Netflix.