Adeus: Últimos dias do icônico canal Nickelodeon no país

É o fim de uma era. A notícia que nenhum “Nickkid” gostaria de ouvir finalmente se confirmou: a Nickelodeon, o canal que pintou a nossa infância de laranja e nos ensinou o valor de uma boa “gosma verde” (o icônico slime), deixará de ser transmitido no Brasil a partir do dia 31 de dezembro.

Foram décadas de risadas, cores vibrantes e personagens que se tornaram nossos melhores amigos. Ver o logo da Nick sair do ar é como ver uma parte da nossa própria história sendo guardada em uma caixa de recordações.

Um pouco de história

Lançada no Brasil em 1996, a Nickelodeon revolucionou a TV paga. Ela não era apenas um canal de desenhos; era um estilo de vida. Quem não se lembra de esperar ansioso pelo Meus Prêmios Nick para ver qual celebridade seria banhada por litros de slime?

A Nick foi o berço de fenômenos que transcendem gerações. Nos anos 90 e 2000, rimos com as confusões de Drake & Josh, nos emocionamos com a amizade de Kenan & Kel e cantamos com iCarly e Big Time Rush. E, claro, o que seria da cultura pop sem a Fenda do Biquíni? Bob Esponja Calça Quadrada se tornou o coração do canal, ensinando que o otimismo é a maior das virtudes (mesmo que você tenha um vizinho rabugento como o Lula Molusco).

Contagem Regressiva: O Que Assistir nos Últimos Momentos?

O sinal será desligado na virada do ano, mas a programação de despedida ainda reserva momentos de muita nostalgia e diversão. Preparamos uma lista do que você PRECISA sintonizar antes que a tela fique preta:

1. O Rei da Fenda do Biquíni: Bob Esponja

Ele não poderia ficar de fora. A Nick preparou maratonas intensas nas madrugadas e manhãs. No domingo (28/12), a partir das 03h55, e na terça (30/12), você terá blocos gigantes do Calça Quadrada para rir pela última vez na TV linear.

2. Para os Fortes: Henry Danger e Força Danger

Se você prefere ação com um toque de comédia, o sábado (27/12) está imperdível. A partir das 18h50, tem Força Danger seguido de Henry Danger às 19h45. É a chance de ver o Capitão Man em ação no canal que o consagrou.

3. Família e Confusão: The Loud House

Um dos sucessos mais recentes da Nick, a vida caótica de Lincoln Loud e suas dez irmãs, domina boa parte das tardes e noites, especialmente na segunda-feira (29/12), com episódios em sequência a partir das 12h15.

4. Os Super-Heróis Vizinhos: Os Thundermans

A família com superpoderes que tenta viver uma vida normal (e falha miseravelmente) terá destaque no horário nobre de sábado (20h35) e na reta final da quarta-feira de Réveillon.

Agenda de Despedida (Horários Chave):

Data Horário Atração Imperdível Sábado (27/12) 23:35h Bob Esponja (A última madrugada de sábado) Domingo (28/12) 12:55h Henry Danger (Especial de almoço) Segunda (29/12) 09:40h Os Thundermans: Disfarçados Quarta (31/12) 23:35h Bob Esponja (Os minutos finais do canal no Brasil)

A Nickelodeon pode estar saindo do “guia de canais”, mas o slime permanece eterno em nossos corações. Prepare a pipoca, o lenço para as lágrimas e aproveite esses últimos dias de cor laranja na sua TV!