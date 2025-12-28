Adeus: Últimos dias do humor ácido do Comedy Central

O que era piada de mau gosto virou realidade: o Comedy Central, o templo do humor ácido, das sitcoms inesquecíveis e dos desenhos mais politicamente incorretos da TV, está prestes a apagar as luzes no Brasil. A partir de 31 de dezembro, o canal que nos ensinou que “rir é o melhor remédio” (especialmente se a piada for pesada) deixa a grade das operadoras.

É difícil não sentir um nó na garganta. O Comedy Central não era apenas um canal; era o refúgio para quem buscava um humor inteligente, satírico e, muitas vezes, totalmente sem noção. Ver o icônico logo do globo sorridente sair do ar marca o fim de uma era de ouro para os fãs de comédia no país.

Uma História Escrita com Gargalhadas e Polêmicas

O Comedy Central chegou ao Brasil em 2012 e rapidamente se tornou a casa oficial da comédia stand-up e das animações adultas. Quem não se lembra de virar a noite assistindo aos clássicos do “Roast“, onde celebridades eram impiedosamente zombadas?

O canal foi o responsável por manter vivo o legado de South Park no Brasil, trazendo as aventuras bizarras de Cartman, Stan, Kyle e Kenny com a dublagem que a gente ama. Além disso, abriu portas para o humor nacional com o A Culpa é do Cabral e apresentou ao público brasileiro preciosidades como Key & Peele e Inside Amy Schumer. Foi o lugar onde as sitcoms clássicas, como Todo Mundo Odeia o Chris, encontraram um novo lar e novos fãs.

O Grand Finale: O Que Sintonizar Antes do Fim?

A programação de despedida é um verdadeiro “Greatest Hits” do que o canal ofereceu de melhor. Se você quer se despedir em grande estilo, aqui estão as dicas de ouro para os últimos dias:

1. O Rei da Grade: Todo Mundo Odeia o Chris

A série que o brasileiro adotou como sua terá exibições diárias. Na segunda-feira (29/12), você pode conferir blocos às 11:43h e às 20:35h. É a chance de ver o Julius economizando centavos pela última vez no Comedy!

2. Maratona de Despedida: South Park

A animação que é a cara do canal domina as madrugadas e as noites. No domingo (28/12), a partir das 22:25h, tem uma sequência matadora. Na terça-feira (30/12), os garotos de Derry (ou melhor, do Colorado) tomam conta da tela a partir das 23:05h.

3. Nostalgia Pura: Becker e Frasier

Para quem ama o humor clássico das sitcoms americanas, as manhãs e tardes estão recheadas com Frasier e Becker. Na segunda (29/12), o rabugento Dr. John Becker domina a tarde a partir das 12:30h.

4. Humor Ácido e Moderno: Beavis e Butt-Head

A dupla mais sem noção da animação faz uma aparição especial na terça-feira (30/12) às 22:45h. Um clássico que define o espírito do canal.