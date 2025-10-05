Adeus Star, olá Hulu. O que muda no Disney+?

Publicidade

Como você viu aqui no Além da Tela, a Disney anunciou oficialmente que, a partir de 8 de outubro, o Disney+ irá extinguir a marca Star e passará a adotar a Hulu como seu novo selo de entretenimento geral. A medida faz parte de uma estratégia global que pretende posicionar a Hulu, marca consolidada nos Estados Unidos, como a principal bandeira de conteúdo adulto e séries internacionais dentro da plataforma em diversos mercados.

Hulu substitui Star no Disney+

A mudança acompanha o movimento global da empresa para unificar experiências e consolidar a Hulu como uma marca reconhecida mundialmente. Para os assinantes brasileiros, a partir desta semana, o catálogo de filmes e séries que ficava sob a aba Star migrará integralmente para a Hulu. Isso inclui títulos populares como “Os Simpsons”, “Only Murders in the Building”, “Grey’s Anatomy” e diversos outros conteúdos de sucesso.

Redesign do aplicativo

Além da mudança de marca, o Disney+ irá ganhar novidades na interface e na navegação já nas próximas semanas. O aplicativo contará com uma nova barra de menus que destacará atalhos para Disney+, Hulu e ESPN, personalizando a experiência conforme a assinatura do usuário. O objetivo é facilitar o acesso aos diferentes catálogos e oferecer recomendações mais inteligentes e personalizadas.

A integração com a Hulu também faz parte da preparação para o lançamento do novo aplicativo unificado do Disney+, previsto para o ano que vem, e que promete trazer uma experiência mais fluida de navegação.

Fim da marca Star no Brasil

Com a adoção da Hulu, a marca Star, presente no Brasil desde 2021 – primeiro como canal de TV paga e, em seguida, como polo de séries e filmes adultos no streaming – será oficialmente descontinuada em todas as frentes do Disney+.

O movimento reflete a consolidação das aquisições globais da Disney e a aposta em uma unificação estratégica para ampliar sua presença no competitivo cenário internacional do streaming