A Fazenda destrona Globo e alcança a liderança

Em um movimento surpreendente, o reality show ‘A Fazenda 17’ mostrou sua força na Record, roubando a liderança da Globo em São Paulo por 11 minutos. O feito aconteceu durante a exibição do segundo episódio, na última terça-feira (16/09), no confronto direto com o ‘Profissão Repórter’ e o ‘Jornal da Globo’.

Os dados de audiência da Kantar IBOPE Media na Grande São Paulo confirmam o sucesso da atração. No ar das 22h24 à 00h08, ‘A Fazenda 17’ cravou uma média de 6,2 pontos, com um pico de 7,1, e um share de 13,7%. O SBT, na terceira colocação, ficou para trás, registrando 5 pontos de média no mesmo horário.

Record Bate a Globo em Fidelidade e Domina as Redes

A liderança de audiência não foi um evento isolado. O sucesso de ‘A Fazenda 17’ começou já na estreia, na segunda-feira (15/09), quando o reality show garantiu a liderança em fidelidade no PNT (Painel Nacional de Televisão). Segundo a Kantar IBOPE Media, o programa da Record alcançou 53,6% dos lares, superando a Globo (50,2%) e o SBT (44,2%).

O reality também se tornou um fenômeno nas redes sociais, com mais de 76 milhões de impactos e quase 660 mil interações. Em comparação com a estreia da edição anterior, ‘A Fazenda 17’ teve um crescimento impressionante de mais de 485% em impactos, consolidando seu domínio também no ambiente digital.

Será que a Record vai conseguir manter a vantagem e segurar a liderança na audiência? O que você achou dos primeiros dias de ‘A Fazenda 17’?