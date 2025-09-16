“A Fazenda 17” tem estreia bombástica e faz audiência da Record disparar

Publicidade

A estreia de “A Fazenda 17” na noite de segunda-feira, 15 de setembro, foi um sucesso de audiência para a Record, com o reality show garantindo o segundo lugar isolado nas duas principais praças do país, São Paulo e Rio de Janeiro.

O programa, comandado por Adriane Galisteu, registrou um salto impressionante na audiência em comparação com as quatro segundas-feiras anteriores na mesma faixa horária.

Disparada em São Paulo

Na Grande São Paulo, a atração exibida das 22h28 à 0h14, fez a audiência da emissora disparar 89%. A média do programa foi de 5,9 pontos, contra 3,1 pontos no período anterior. O share (participação) também cresceu 88%, saltando de 6,9% para 13%. Com um pico de 6,4 pontos, o reality foi a única emissora a crescer no horário, deixando o SBT para trás, que marcou 3,6 pontos e ficou na terceira colocação.

Publicidade

Salto ainda maior no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o resultado foi ainda mais expressivo. O reality show alcançou um aumento de 94% na audiência. A média subiu de 2,6 para 5,1 pontos, enquanto o share cresceu 98%, passando de 5,4% para 10,7%. Assim como em São Paulo, o SBT ficou em terceiro lugar, com 3,1 pontos de média.

A estreia agitada de “A Fazenda 17” contou com a entrada de 26 peões na sede, a primeira dinâmica de apontamento, que já gerou conflitos, e a revelação de dois participantes infiltrados para o público. O sucesso do primeiro episódio indica que o jogo, que apenas começou, promete fortes emoções e disputas.