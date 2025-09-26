A Fazenda 17 alcança a liderança pela segunda vez na semana

Publicidade
O reality show rural A Fazenda 17 voltou a brilhar na audiência de São Paulo na noite desta quinta-feira (25/09). O programa apresentado por Adriane Galisteu cravou a liderança no horário da madrugada, superando a TV Globo no confronto direto.
Liderança contra a Globo na madrugada
Segundo dados consolidados da Kantar IBOPE Media, o reality da Record TV ficou 8 minutos em primeiro lugar na capital paulista, especificamente no confronto entre 0h02 e 0h10, vencendo a série “This Is Us” exibida pela emissora concorrente.
Essa não foi a primeira vez que A Fazenda 17 conquistou a liderança nesta semana. Na última terça-feira (23/09), o programa já havia ficado 8 minutos em primeiro lugar durante o horário de exibição do Jornal da Globo.
No geral, o episódio desta quinta-feira, exibido das 22h35 à 0h23, registrou 6 pontos de média, com pico de 6,6 pontos e 13,5% de share (participação no número de televisores ligados). O SBT, principal concorrente da Record TV na faixa horária, ficou em terceiro lugar com 4,2 pontos de média.
