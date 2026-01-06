30 novas estações de TV e rádio pública da EBC chegam em 2026

A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) anunciou o lançamento de mais de 30 novas estações de TV e rádio em diferentes regiões do país, ainda no primeiro semestre de 2026. A iniciativa, parte do programa Brasil Digital, é coordenada pelo Ministério das Comunicações e executada pela Anatel.

A ideia é levar TV e rádio públicos a municípios que ainda não contam com estações da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ou da Câmara dos Deputados, ampliando o acesso à informação gratuita. A instalação é feita em parceria com instituições locais, enquanto o governo federal entra com os equipamentos de transmissão, antenas, estrutura de recepção, energia e suporte técnico.

Em 2025, a EBC já havia colocado em operação 14 novas estações, em parceria com emissoras públicas de várias regiões. Com isso, a TV Brasil passou a alcançar cerca de 120 milhões de pessoas, e as rádios parceiras da RNCP chegam hoje a quase 60 milhões de brasileiros.

Confira os municípios que passaram a receber a programação das emissoras da EBC em 2025:

TV Digital

Pref TV em Caruaru – PE

Rede Minas em Divinópolis – MG

TV Brasil em Sapezal – MT

TV Educativa IFPR em Jacarezinho – PR

TV Nova Aldeia em Rio Branco – AC

TVE MS em Nova Andradina – MS

Rádio FM

Rádio Ceará FM, em Fortaleza – CE

Rádio IFPR, em Paranaguá – PR

Rádio Nova FM, em Cuiabá – MT

Rádio UENF, em Campos dos Goytacazes – RJ

Rádio UFES, em Vitória – ES

Rádio UFG, em Goiânia – GO

Rádio UFS FM, em Aracaju – SE

Rádio UniRV, em Rio Verde – GO