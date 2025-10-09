10 ou Desce: The Voice deu show, mas pirraça com a Globo naufragou a audiência

Publicidade

Nesta semana, a coluna 10 ou Desce se volta para o evento televisivo que movimentou a última segunda-feira: a estreia da nova temporada do reality musical The Voice Brasil no SBT. O programa conseguiu a proeza de receber a nota máxima pela sua qualidade de produção e o zero pela inacreditável e desastrosa estratégia de lançamento da emissora.

Nota 10: The Voice Brasil (pelo Conteúdo)

Quem sintonizou o SBT na noite de segunda-feira, 6 de outubro, e encontrou Tiago Leifert comandando o The Voice Brasil com a mesma identidade visual e trilha sonora da era Globo, deve ter se sentido confuso. A única diferença era a logomarca no canto da tela. No entanto, é exatamente por essa familiaridade com excelência, combinada a uma mudança de ritmo, que o reality merece a nota 10.

A nova temporada mostrou-se mais ágil, com um ritmo de edição que lembra as versões internacionais do formato. Não houve tempo para enrolação; a música foi a protagonista. E o que surpreendeu positivamente foi a qualidade vocal dos participantes. Mesmo os não aprovados nas “Audições às Cegas” apresentaram um nível musical alto, indicando que a busca por talentos foi rigorosa.

Publicidade

Com a direção de Boninho e o time de técnicos formado por Péricles, Duda Beat, Mumuzinho e Matheus & Kauan, o programa parece ter ganhado um ar menos engessado e mais focado no puro talento musical, corrigindo um erro crônico da fase Globo. É uma atração bem-feita, com um alto padrão de produção, que eleva o nível da programação da emissora de Silvio Santos.

Nota Zero: O SBT e a estreia de The Voice Brasil (pela Estratégia)

E se o programa merece aplausos pela qualidade, o SBT merece a nota zero pela maneira como tratou sua estreia. A emissora demonstrou estar perdida e sem estratégia, transformando o lançamento de um produto de alto investimento em uma tentativa de “pirraça” com a concorrência.

O SBT escolheu a pior data possível: a noite de 6 de outubro.

Era o dia da Final da 2ª temporada do Estrela da Casa na Globo, reality musical que já rivaliza no mesmo segmento. Era o dia mais aguardado do remake de Vale Tudo, com a exibição da morte da vilã Odete Roitman na Globo, um evento que paralisa o país. E, como se não bastasse, o reality entrou no ar concorrendo diretamente com A Fazenda 17 na Record, um reality show de confinamento que é líder de audiência no horário.

A tentativa de “trollar” a concorrência resultou em uma derrota inevitável. Os dados do Ibope confirmaram o desastre: a estreia do The Voice Brasil no SBT marcou uma média de cerca de 4,1 pontos na Grande São Paulo, perdendo para a Globo (que chegou a marcar 15,3 pontos na final de seu reality, o Estrela da Casa) e para a Record (que alcançou 6,1 pontos com A Fazenda 17).

Embora o programa tenha conseguido aumentar a audiência do SBT em 34% em relação às semanas anteriores, o resultado final foi pífio para o potencial do formato. Um produto com a qualidade e o investimento do The Voice merecia um lançamento em um dia mais estratégico para brigar pela liderança. O SBT entregou um ótimo programa, mas falhou miseravelmente na missão de fazê-lo ser assistido.

O que você achou dessa estreia? O SBT jogou fora o potencial de um sucesso?