10 ou Desce: “The Traitors” e a “traição” da TV por assinatura

Nesta semana, a coluna 10 ou Desce explora dois extremos do entretenimento: um reality show que nos prende com sua trama de traição e mistério e a triste realidade de grande parte da TV por assinatura, que parece ter traído a confiança de seus assinantes. De um lado, o divertido The Traitors Brasil se consagra como um sucesso, enquanto do outro, os canais pagos se afogam em uma maré de repetições e falta de novidade.

Nota 10: The Traitors

A nota máxima da semana vai para um jogo de traição e mistério que se tornou um fenômeno mundial: The Traitors. Com a sua terceira temporada já disponível no Universal+, o reality show se destaca pela sua simplicidade e capacidade de divertir.

O formato é genial na sua premissa: celebridades e ex-participantes de outros realities são levados para um castelo isolado e divididos em dois grupos, os Fiéis e os Traidores. Enquanto os Fiéis precisam descobrir a identidade dos Traidores antes que sejam eliminados, os Traidores agem nas sombras, “assassinando” um Fiel por episódio. A dinâmica é um prato cheio para quem gosta de jogos de estratégia, observação e muita, mas muita, fofoca.

O que torna The Traitors tão envolvente é a tensão constante e a paranoia que toma conta dos participantes. Cada olhar, cada palavra e cada atitude se tornam suspeitos, e o espectador é convidado a participar ativamente, tentando desvendar os mistérios junto com os competidores. É uma experiência viciante que te prende do início ao fim.

Nota Desce: a maioria dos canais de TV por assinatura

A nota negativa, ou melhor, a nota zero, vai para um problema que assola a maioria dos canais de TV por assinatura no Brasil e no mundo: a falta de inovação. Muitas programadoras parecem ter parado no tempo, tratando seus canais como “subprodutos” esquecidos em uma grade de programação repetitiva.

A sensação ao ligar a TV e sintonizar alguns desses canais é de estar em um túnel do tempo. As grades de programação são compostas por reprises exaustivas e programas antigos, exibidos em um ciclo infinito. Não há um esforço perceptível para trazer novidades ou para resgatar o interesse do público, que hoje tem uma infinidade de opções de streaming.

A concorrência com as plataformas de vídeo sob demanda, como Netflix e Prime Video, não deveria ser uma desculpa para a estagnação. Pelo contrário, deveria ser um estímulo para a inovação. No entanto, a maioria dos canais pagos simplesmente desistiu, transformando-se em versões pagas e limitadas dos canais FAST (Free Ad-supported Streaming TV), que oferecem conteúdo gratuito e com anúncios.

Nesse cenário, os canais da Globo se destacam positivamente, sempre buscando trazer novidades e manter a relevância. Mas, infelizmente, são a exceção. É urgente que as programadoras internacionais invistam em conteúdo novo e de qualidade para reconquistar o público, ou a “traição” dos espectadores será inevitável.

Qual a sua opinião? Você concorda que a TV por assinatura brasileira precisa de uma renovação urgente?