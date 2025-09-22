Zapping, Vivo Play e TCL Channel adicionam novos canais

Publicidade
Vivo Play Fibra e Zapping trouxeram novidades para suas grades de programação. A Vivo Play Fibra expandiu sua oferta de canais com a inclusão de três novas opções, enquanto a Zapping adicionou um canal de temática religiosa. A TCL Channel e o Movie Ark também trouxeram novidades.
A Vivo Play Fibra adicionou os seguintes canais:
- RBTV: Conhecida por sua programação variada que inclui filmes, séries, jornalismo e entretenimento. A emissora, que já esteve presente em outras operadoras de TV por assinatura, agora reforça a grade da Vivo.
- TV Brasil News (TV Templo): Emissora religiosa.
- SportyNet: Canal dedicado a notícias e transmissões de esportes variados.
Já a Zapping adicionou o canal Daystar HD ao seu catálogo. O canal, de origem internacional, é focado em conteúdo cristão, com programas de pregação, música gospel e testemunhos de fé.
Por fim, o TCL Channel e o Movie Ark agora contam com o canal GE TV, que traz uma programação com foco em notícias e esportes da Rede Globo.
