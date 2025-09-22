Zapping, Vivo Play e TCL Channel adicionam novos canais

Publicidade

Vivo Play Fibra e Zapping trouxeram novidades para suas grades de programação. A Vivo Play Fibra expandiu sua oferta de canais com a inclusão de três novas opções, enquanto a Zapping adicionou um canal de temática religiosa. A TCL Channel e o Movie Ark também trouxeram novidades.

A Vivo Play Fibra adicionou os seguintes canais:

RBTV: Conhecida por sua programação variada que inclui filmes, séries, jornalismo e entretenimento. A emissora, que já esteve presente em outras operadoras de TV por assinatura, agora reforça a grade da Vivo.

TV Brasil News (TV Templo): Emissora religiosa.

SportyNet: Canal dedicado a notícias e transmissões de esportes variados.

Emissora religiosa. SportyNet: Canal dedicado a notícias e transmissões de esportes variados.

Já a Zapping adicionou o canal Daystar HD ao seu catálogo. O canal, de origem internacional, é focado em conteúdo cristão, com programas de pregação, música gospel e testemunhos de fé.

Por fim, o TCL Channel e o Movie Ark agora contam com o canal GE TV, que traz uma programação com foco em notícias e esportes da Rede Globo.