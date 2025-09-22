Buscar
    Zapping, Vivo Play e TCL Channel adicionam novos canais

    Por Ricardo Marques
    Vivo Play Fibra e Zapping trouxeram novidades para suas grades de programação. A Vivo Play Fibra expandiu sua oferta de canais com a inclusão de três novas opções, enquanto a Zapping adicionou um canal de temática religiosa. A TCL Channel e o Movie Ark também trouxeram novidades.

    A Vivo Play Fibra adicionou os seguintes canais:

    • RBTV: Conhecida por sua programação variada que inclui filmes, séries, jornalismo e entretenimento. A emissora, que já esteve presente em outras operadoras de TV por assinatura, agora reforça a grade da Vivo.
    • TV Brasil News (TV Templo): Emissora religiosa.
    • SportyNet: Canal dedicado a notícias e transmissões de esportes variados.

    Já a Zapping adicionou o canal Daystar HD ao seu catálogo. O canal, de origem internacional, é focado em conteúdo cristão, com programas de pregação, música gospel e testemunhos de fé.

    Por fim, o TCL Channel e o Movie Ark agora contam com o canal GE TV, que traz uma programação com foco em notícias e esportes da Rede Globo.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

