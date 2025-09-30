YouTube TV e NBCUniversal à beira do rompimento em disputa por canais

Publicidade

O YouTube TV, um dos serviços de streaming de TV ao vivo que mais cresce nos Estados Unidos, está novamente em crise. A plataforma de propriedade do Google está à beira de um grande blecaute em sua programação, já que o contrato de transmissão (carriage agreement) com a NBCUniversal expira nesta terça-feira, 30 de setembro de 2025.

Caso um novo acordo não seja alcançado, milhões de assinantes podem perder o acesso a canais importantes já a partir desta noite.

O que está em jogo: Esportes, Notícias e Entretenimento

O possível blecaute ameaça eliminar uma programação de peso da grade do YouTube TV. Os canais em risco incluem as estações locais da NBC e redes populares de TV a cabo, como:

Publicidade

MSNBC e CNBC (Notícias e Finanças)

e (Notícias e Finanças) USA Network (Séries e Entretenimento)

(Séries e Entretenimento) Bravo, E!, Syfy, Telemundo e outros.

A perda seria devastadora para os fãs de esportes e entretenimento, pois cortaria o acesso a:

Sunday Night Football (o jogo de maior audiência da NFL nos EUA).

(o jogo de maior audiência da NFL nos EUA). Saturday Night Live e The Voice .

e . Grandes eventos esportivos, como jogos da NBA, futebol americano universitário da Big Ten, jogos da Premier League e eventos da WWE.

A disputa por custos e o fator Peacock

Este embate com a NBCUniversal ocorre poucas semanas após o YouTube TV evitar por pouco uma crise semelhante com a Fox, resolvida às vésperas da temporada de futebol americano universitário.

O cerne da disputa é a tentativa agressiva do YouTube TV de reduzir as taxas de transmissão (carriage fees) pagas às redes de conteúdo. Em um mercado de streaming acirrado, que conta com rivais como Hulu + Live TV e Sling TV, a plataforma prioriza a contenção de custos para manter seus preços competitivos.

Além disso, as negociações foram complicadas por um desacordo sobre o preço do Peacock, a plataforma de streaming da NBCUniversal. O YouTube TV questiona o custo de incluir o conteúdo do Peacock em seu serviço, especialmente após o streaming ter implementado um aumento de preço em julho de 2025.