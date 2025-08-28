YouTube TV e Fox fecham acordo e evitam saída de canais

Publicidade

Em uma reviravolta de última hora, o YouTube TV e a Fox Corporation chegaram a um acordo que garante a continuidade dos canais da Fox na plataforma de streaming, evitando um blecaute que estava prestes a acontecer. O acerto, confirmado pelo YouTube TV, assegura que assinantes manterão acesso a redes importantes, como a FS1, Fox News e as estações de TV locais da Fox, crucial para a cobertura de notícias e esportes.

Negociação Azeda

A disputa entre as duas gigantes durou dias, com trocas de farpas públicas sobre as taxas de licenciamento. O YouTube TV, que pertence à Google e tem mais de 9 milhões de assinantes, argumentava que a Fox exigia pagamentos muito acima do mercado. A Fox, por sua vez, acusava a Google de usar sua “influência desproporcional” para propor termos injustos.

O desentendimento chegou a um ponto tão crítico que o presidente da FCC, Brendan Carr, se manifestou no X (antigo Twitter), pedindo que as empresas chegassem a um acordo. O momento não poderia ser mais tenso, já que a temporada de futebol americano universitário e a NFL estavam prestes a começar, com a Fox detendo os direitos de transmissão de jogos importantes.

Alívio para Fãs de Esporte

O acordo temporário é um alívio para os fãs de esporte que usam o YouTube TV. Um blecaute teria significado a perda de jogos de alto perfil, como o confronto entre Texas e Ohio State e as partidas da NFL, que são transmitidas pelas afiliadas locais da Fox. Além disso, a cobertura de notícias de peso da Fox News e Fox Business também seria interrompida em pleno ano eleitoral.

Embora os detalhes do acordo não tenham sido divulgados, o YouTube TV confirmou que se trata de uma extensão de curto prazo, enquanto as negociações por um contrato de longo prazo continuam. Essa resolução de último minuto, que reflete disputas semelhantes como a que ocorreu entre o YouTube TV e a Paramount Global, mostra a constante tensão no mercado de TV por assinatura.

Por enquanto, os assinantes do YouTube TV podem respirar aliviados e continuar a acompanhar sua programação favorita sem interrupções. No entanto, o desfecho deste acordo deixa claro que a batalha por taxas de licenciamento entre as plataformas de streaming e as emissoras tradicionais está longe de acabar.