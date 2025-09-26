Buscar
    Xsports já tem data confirmada para estrear no Youtube

    Por Ricardo Marques
    A Xsports, emissora de TV aberta 100% dedicada ao esporte, está dando um passo importante no universo digital. O canal fará sua estreia no YouTube com a transmissão exclusiva do confronto entre Racing x River Plate, válido pelas quartas de final da Copa da Argentina.

    O duelo será exibido no dia 2 de outubro, a partir das 18h, com uma equipe de peso na narração e comentários: Milton Leite e Mauro Beting. A transmissão será simultânea com a TV aberta.

    Jogão de estreia e reforço no digital

    O jogo entre Racing e River Plate é válido pelas quartas de final do torneio, que já conta com outros três semifinalistas definidos: Argentinos Juniors, Belgrano e Independiente Rivadavia. Antes da bola rolar, às 17h30, o público poderá acompanhar o pré-jogo “Tapete Verde”, que trará análises e notícias detalhadas sobre os clubes e a competição.

    A estratégia de entrar no YouTube reforça o objetivo da emissora de democratizar o acesso ao esporte. “Estrear no YouTube com um jogo exclusivo é mais uma demonstração do compromisso em democratizar o acesso ao esporte em todas as plataformas. A Xsports estará em todos os lugares que o apaixonado pelo esporte estiver”, destacou a emissora.

    Crescimento de audiência e novos conteúdos

    Em seu primeiro mês no ar, a Xsports tem apresentado um crescimento acelerado. A emissora alcançou uma audiência de mais de 5 milhões de pessoas na última semana (entre 17 e 24 de setembro), segundo dados da Kantar IBOPE Media projetados para sua área de cobertura. Apenas no domingo, 21, mais de 1,7 milhão de telespectadores passaram pelo canal.

    A programação também ganha reforços com conteúdos originais e novas modalidades:

    • “Gols Pelo Mundo”: Estreia oficial em 29 de setembro, todas as segundas-feiras, às 12h. O programa trará os melhores gols e jogadas da rodada mundial em um formato rápido e envolvente.
    • Futebol Feminino: O canal segue com as transmissões da NWSL (Campeonato Norte-Americano de Futebol Feminino). A brasileira Marta e o Orlando Pride estarão novamente na tela da emissora (TV e YouTube) no dia 3 de outubro, às 21h, contra o Houston Dash.
    • Novas Modalidades: A programação será diversificada em outubro com a estreia de esportes importantes como vôlei (Champions League) e basquete (NBB e EuroLiga), reforçando o compromisso da Xsports em oferecer uma grade completa para o fã de esportes.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

