Xsports já tem data confirmada para estrear no Youtube

A Xsports, emissora de TV aberta 100% dedicada ao esporte, está dando um passo importante no universo digital. O canal fará sua estreia no YouTube com a transmissão exclusiva do confronto entre Racing x River Plate, válido pelas quartas de final da Copa da Argentina.

O duelo será exibido no dia 2 de outubro, a partir das 18h, com uma equipe de peso na narração e comentários: Milton Leite e Mauro Beting. A transmissão será simultânea com a TV aberta.

Jogão de estreia e reforço no digital

O jogo entre Racing e River Plate é válido pelas quartas de final do torneio, que já conta com outros três semifinalistas definidos: Argentinos Juniors, Belgrano e Independiente Rivadavia. Antes da bola rolar, às 17h30, o público poderá acompanhar o pré-jogo “Tapete Verde”, que trará análises e notícias detalhadas sobre os clubes e a competição.

A estratégia de entrar no YouTube reforça o objetivo da emissora de democratizar o acesso ao esporte. “Estrear no YouTube com um jogo exclusivo é mais uma demonstração do compromisso em democratizar o acesso ao esporte em todas as plataformas. A Xsports estará em todos os lugares que o apaixonado pelo esporte estiver”, destacou a emissora.

Crescimento de audiência e novos conteúdos

Em seu primeiro mês no ar, a Xsports tem apresentado um crescimento acelerado. A emissora alcançou uma audiência de mais de 5 milhões de pessoas na última semana (entre 17 e 24 de setembro), segundo dados da Kantar IBOPE Media projetados para sua área de cobertura. Apenas no domingo, 21, mais de 1,7 milhão de telespectadores passaram pelo canal.

A programação também ganha reforços com conteúdos originais e novas modalidades: