​TV Brasil Internacional estreia em Portugal

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A TV Brasil Internacional alcançou um marco em sua estratégia de expansão global. Pela primeira vez, o sinal da emissora pública brasileira chega a Portugal. A partir desta quinta-feira, 25 de junho, clientes da operadora MEO passam a ter acesso à programação completa do canal por meio da posição 194.

​O lançamento em solo português representa um passo para aproximar as duas nações através de conteúdos jornalísticos, turísticos, gastronômicos e culturais, levando a diversidade brasileira diretamente para a comunidade de imigrantes e para o público europeu. A novidade coincide com outro marco: a emissora vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) celebra dois anos da retomada de seu projeto internacional, reformulado em 2024 para fortalecer a comunicação pública e a diplomacia cultural no exterior.

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​O canal internacional da TV Brasil aposta em produções audiovisuais públicas, educativas e de apelo popular. O destaque fica por conta do tradicional Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães, focado em debates plurais, comportamento e entrevistas com grandes personalidades do cenário brasileiro.

​Ao longo de 2026, a programação vem sendo ampliada para entregar ainda mais informação e entretenimento ao telespectador fora do Brasil. O jornalismo ganhou reforço com o telejornal Repórter Brasil Tarde e com a estreia do Conecta Brasil, um boletim jornalístico produzido sob medida para os brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Grandes coberturas culturais também fazem parte do DNA da emissora, que recentemente transmitiu shows ao vivo de artistas consagrados como Thiaguinho, Gaby Amarantos e o projeto O Grande Encontro.

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​Para o público infantojuvenil, a faixa de programação que vai ao ar diariamente a partir das 21h recebeu novas atrações de caráter educativo, como os programas Quintal TV e Que Corpo é Esse?, que dividem espaço com outras estreias recentes da grade, como Olha Elas!, Conta a Virada e Mar Brasil.

​A chegada a Portugal expande um ecossistema que já distribui conteúdos para mais de 130 países. Em apenas dois anos desde o seu relançamento, a EBC conseguiu consolidar o sinal aberto da TV Brasil Internacional via satélite para 13 países das Américas, cobrindo quase toda a América do Sul e os Estados Unidos.