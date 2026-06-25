Copa do Mundo de 2026 garante audiência histórica para o SBT

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A bola rolou em Miami e os ponteiros do IBOPE dispararam em São Paulo. Durante a transmissão da terceira partida do Brasil na fase de grupos, das 19h01 às 21h01, o SBT registrou uma média impressionante de 13,69 pontos de audiência. O resultado representa um crescimento de 23% em relação à estreia da Amarelinha, exibida no dia 13 de junho.

Com a narração do icônico Galvão Bueno, o confronto alcançou um pico de 14,52 pontos e humilhou a concorrência direta no horário, conquistando 783% mais telespectadores do que a emissora terceira colocada. Trata-se do maior índice de audiência do SBT em São Paulo desde a semifinal da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians, em outubro de 2023.

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Pré-jogo e Pós-jogo em Alta

O sucesso do Mundial não ficou restrito aos 90 minutos de futebol. Os programas que cercam a transmissão também bateram recordes na Grande São Paulo:

Vem pro Jogo (Pré-jogo): Garantiu média de 6,02 pontos, com um pico de 7,47 antes da bola rolar.

Torcida SBT (Pós-jogo): Consolidou sua melhor marca até aqui, registrando 3,75 pontos de média (alta de 4% em relação à edição anterior).

Programa / Bloco Horário Média (Pontos) Vantagem sobre o 3º lugar Vem pro Jogo Pré-jogo 6,02 pontos Forte engajamento inicial Brasil (3º Jogo) 19h01 às 21h01 13,69 pontos +783% de público Torcida SBT Pós-jogo 3,75 pontos Recorde do formato

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A Agenda Continua: Jogos Decisivos na Grade

A maratona de futebol não para na tela do SBT. A emissora abriu espaço no horário nobre para exibir confrontos que mexem com a tabela do torneio:

Quinta-feira (Hoje, 25/06) – 19h30: Japão x Suécia (Partida crucial que impacta diretamente o chaveamento e o futuro do Brasil na competição).

Sexta-feira (26/06) – 20h30: Uruguai x Espanha (Clássico mundial entre sul-americanos e europeus).

Análise: A Força do Evento ao Vivo

O desempenho da Copa do Mundo no SBT prova que o futebol ao vivo, quando aliado a uma grife como Galvão Bueno, ainda é o produto mais valioso da televisão aberta brasileira. Ao atrair o público que rotineiramente consome outras mídias, o SBT não apenas fatura alto com cotas de patrocínio, mas oxigena toda a sua grade noturna, mostrando que a paixão pela Seleção Brasileira continua sendo um imã imbatível de audiência.

Você está acompanhando a trajetória do Brasil na Copa pela narração cheia de jargões do Galvão Bueno no SBT ou prefere os formatos alternativos da internet?