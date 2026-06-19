Globo erra e anuncia jogo inexistente na Copa do Mundo

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Uma simples confusão de nomes virou dor de cabeça para a Globo nesta sexta-feira (19). Durante sua programação, a emissora exibiu uma chamada comercial anunciando Tunísia x Paraguai pela Copa do Mundo, partida que, simplesmente, não existe na tabela do torneio.

O jogo real é Turquia x Paraguai, com bola rolando às 23h45 (de Brasília), na sequência direta de Brasil x Haiti, que começa às 21h30 com pré-jogo a partir das 20h30. Segundo a Folha de São Paulo, o erro saiu do controle de qualidade da emissora, que escalou a seleção errada na peça publicitária e só percebeu a confusão depois que ela já tinha ido ao ar.

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A repercussão foi imediata nos bastidores da cobertura esportiva e a Globo abriu sindicância para apurar como a falha passou pelas etapas de revisão antes de chegar à tela. O caso ironicamente reforça uma percepção batida sobre a Tunísia neste Mundial: depois de uma goleada sofrida na estreia e da demissão do técnico, a seleção africana virou personagem recorrente nas manchetes da Copa, só que, dessa vez, sem nem estar em campo.

Para não confundir você também

A diferença entre as duas seleções é mais do que estética, envolve fusos, escalações e até estratégias de aposta esportiva para quem segue o bolão. Vale o resumo:

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Anunciado pela Globo: Tunísia x Paraguai

Partida real da tabela: Turquia x Paraguai

Horário de exibição: 23h45 (Brasília), após Brasil x Haiti

Um erro caro num ano de concorrência inédita

O deslize chega num momento particularmente sensível para a Globo. Diferente de edições anteriores, a Copa de 2026 não tem a emissora como detentora exclusiva dos direitos de TV aberta, SBT e CazéTV dividem o bolo da audiência e da publicidade, fragmentando um público que antes era cativo. Nesse cenário, cada deslize ganha peso maior: a concorrência tem motivo de sobra para repercutir o tropeço, e o telespectador, mais opções para mudar de canal.

Resta saber se a sindicância vai apontar falha humana isolada ou um problema mais amplo de checagem editorial, algo que a Globo dificilmente vai querer repetir às vésperas de duelos decisivos do Brasil na fase de grupos.

E você, percebeu o erro antes de ler aqui ou só descobriu agora que Turquia e Paraguai é que jogam hoje?