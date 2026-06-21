Copa 2026: Brasil x Escócia e a semana decisiva dos grupos

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Chegou a hora da verdade. Entre 21 e 27 de junho, a Copa fecha a fase de grupos com 36 partidas, contas na ponta do lápis e o velho roteiro de tensão da rodada final. No meio de tudo, o Brasil entra em campo na quarta-feira (24) para garantir as oitavas.

Para o telespectador, a maratona aperta. Os jogos decisivos acontecem aos pares, no mesmo horário, espalhados por todos os fusos, e a transmissão se reparte entre o YouTube da CazéTV e a TV. Organizar o controle remoto virou tarefa tática.

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A segunda rodada termina e o bicho pega

De 21 a 23 de junho, os Grupos G a L fecham a segunda rodada com os favoritos tentando encaminhar a classificação. A Espanha encara a Arábia Saudita (21), a atual campeã Argentina mede forças com a Áustria (22) e a França pega o Iraque (22).

A terça-feira (23) reserva dois testes de gigantes: Inglaterra x Gana e Portugal x Uzbequistão. São os últimos ajustes antes de a chave virar mata-mata disfarçado.

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Quarta-feira é dia de Brasil

O ponteiro do torcedor está marcado para as 19h de quarta (24), no Hard Rock Stadium, em Miami. Pela terceira e última rodada do Grupo C, o Brasil enfrenta a Escócia num jogo que define posição — e adversário nas oitavas.

A Seleção de Carlo Ancelotti chega embalada. Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, veio a goleada por 3 a 0 sobre o Haiti, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr. O Brasil lidera a chave com quatro pontos, empatado com os marroquinos.

A Escócia vive outra realidade: voltou à Copa após 28 anos, nunca passou da fase de grupos e ainda sonha com a vaga. No mesmo horário, Marrocos x Haiti completa as contas do grupo — os haitianos já estão eliminados.

A matemática importa. Terminar em primeiro ou em segundo muda o caminho do Brasil já nos 16 avos, marcados para 29 e 30 de junho, contra um time do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia ou Suécia). Em busca do hexa e de quebrar um jejum de 24 anos sem título, a liderança vale ouro.

A despedida dos grupos (e dos estreantes)

A reta final ainda guarda capítulos de emoção. No dia 25, Curaçao, o menor país da história a disputar uma Copa, joga sua última cartada diante da Costa do Marfim, enquanto a Alemanha decide a vida contra o Equador.

O dia 26 traz pesos-pesados: Uruguai x Espanha e Noruega x França prometem definir lideranças no detalhe. Cabo Verde, a outra estreante, se despede contra a Arábia Saudita. E o encerramento, no dia 27, alinha Colômbia x Portugal e Jordânia x Argentina, favoritos fechando a conta.

Onde assistir: a maratona repartida

A regra de ouro não muda: a CazéTV transmite todos os jogos, de graça, pelo YouTube, os 36 da semana e os 104 do torneio. A TV tradicional entra de forma seletiva, e o jogo do Brasil tem grade cheia confirmada:

Escócia x Brasil (24/6): TV Globo, SporTV, Globoplay, geTV, NSports, SBT e CazéTV.

(24/6): TV Globo, SporTV, Globoplay, geTV, NSports, SBT e CazéTV. Demais jogos da semana: a divisão entre Globo, SporTV, Globoplay e SBT ainda depende de confirmação das emissoras. A CazéTV é a única presença garantida em todas as partidas.

Fica o alerta para a última rodada: como os dois jogos de cada grupo rolam ao mesmo tempo, vai sobrar gente alternando entre a TV e as abas do navegador para não perder nenhum lance decisivo.

E aí, vai montar a grade da maratona ou só sentar e torcer pelo Brasil na quarta?