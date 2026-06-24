Brasil x Escócia e mais 11 jogos na Globo a partir desta quarta

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A Copa do Mundo 2026 entra na fase das contas. A terceira rodada da fase de grupos, que começa nesta quarta-feira (24) e vai até sábado (27), é o momento em que os 32 classificados para o mata-mata serão conhecidos e as primeiras 16 seleções voltam para casa. São 12 jogos em quatro dias, todos transmitidos pelas plataformas Globo.

A abertura desta maratona tem o peso que se espera: Brasil x Escócia, às 19h, em Miami. A Seleção entra em campo já classificada e líder do Grupo C, com quatro pontos, em busca de confirmar a primeira posição. A cobertura na TV Globo começa às 16h45, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos, Cristiane Rozeira, Denilson e Junior.

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Logo depois do Jornal Nacional, a TV Globo ainda exibe República Tcheca x México (Grupo A), com Paulo Andrade na narração e Alline Calandrini e Richarlyson nos comentários.

Programação da Globo muda por quatro dias

As transmissões da Copa têm impacto direto na grade da TV Globo. Nesta quarta e quinta (24 e 25), ficam suspensos a Sessão da Tarde, a segunda edição dos telejornais locais e as novelas A Nobreza do Amor, Coração Acelerado e Quem Ama Cuida (com exceção de Quem Ama Cuida na quinta, que vai ao ar normalmente). Na sexta (26), saem a Sessão da Tarde e Avenida Brasil (Vale a Pena Ver de Novo). No sábado (27), não haverá A Nobreza do Amor, Coração Acelerado, Altas Horas nem Supercine.

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Os 12 jogos da rodada nas plataformas Globo

Quarta-feira, 24/06

19h — Brasil x Escócia — TV Globo, SporTV e Ge TV

22h — República Tcheca x México — TV Globo e SporTV

Quinta-feira, 25/06

17h — Equador x Alemanha — TV Globo, SporTV e Ge TV

17h — Curaçao x Costa do Marfim — SporTV 2

20h — Japão x Suécia — TV Globo e SporTV

23h — Turquia x Estados Unidos — TV Globo e SporTV

Sexta-feira, 26/06

16h — Noruega x França — TV Globo e SporTV

21h — Uruguai x Espanha — TV Globo, SporTV e Ge TV

21h — Cabo Verde x Arábia Saudita — SporTV 2

Sábado, 27/06

0h — Egito x Irã — TV Globo e SporTV

18h — Panamá x Inglaterra — TV Globo, SporTV e Ge TV

23h — Argélia x Áustria — TV Globo e SporTV

SporTV e Ge TV como opções complementares

No SporTV, o Aquecimento para Brasil x Escócia começa às 16h com Jader Rocha, Paulo Cesar Vasconcellos e Pedro Moreno. A narração no estádio fica com Luiz Carlos Jr., com comentários de Eric Faria e Ricardinho. A Ge TV entra no ar a partir das 17h com Mariana Spinelli e Bruno Formiga no estádio, e Jorge Iggor narrando do estúdio.

Qual jogo desta rodada você considera o mais decisivo — além do Brasil?