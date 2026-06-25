CazéTV bate novo recorde mundial de audiência com vitória do Brasil na Copa

A CazéTV alcançou (mais) uma marca sem precedentes no YouTube. A transmissão ao vivo da vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia, que carimbou o passaporte do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo, levou o canal a cravar o seu terceiro recorde mundial consecutivo de pico de audiência simultânea na plataforma de streaming do Google.
A exibição da partida registrou o pico impressionante de 18,3 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo. O montante supera mais uma vez a maior marca registrada anteriormente no planeta, que também pertencia ao próprio canal, com uma alta expressiva de 13%. Os dados foram compartilhados pela própria página oficial da CazéTV.
A evolução meteórica da audiência
A trajetória do canal ao longo das três primeiras partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo desenha um cenário de crescimento vertical constante e massivo.
Na estreia da competição, durante o confronto contra o Marrocos, a CazéTV já havia impressionado ao registrar 12,7 milhões de aparelhos sintonizados simultaneamente. Logo na sequência, o jogo do Brasil contra o Haiti apresentou uma aceleração de 27,7%, atingindo 16,2 milhões de conexões em tempo real.
Ao fazer o balanço do primeiro para o terceiro jogo da fase de grupos, o pico de audiência sintonizada em tempo real saltou impressionantes 45,1%. Na prática, isso representa um ganho líquido de 5,7 milhões de novos aparelhos conectados simultaneamente em um intervalo de apenas três rodadas.
Transformação no consumo de mídia esportiva
Os números consolidados pela plataforma de streaming reforçam uma mudança estrutural na forma como o público brasileiro consome grandes eventos esportivos. A capacidade de prender a atenção de mais de 18 milhões de telas em um ambiente digital, mesmo com a transmissão em TV aberta tradicional (Globo e SBT), além de TV por assinatura, por meio de sportv, ge tv e N Sports, não apenas valida a relevância da cobertura, mas impõe novos padrões de entrega técnica e comercial para o mercado publicitário, que observa o avanço da CazéTV ao quebrar barreiras a cada nova entrada em campo da Seleção.