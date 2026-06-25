CazéTV bate novo recorde mundial de audiência com vitória do Brasil na Copa

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​A CazéTV alcançou (mais) uma marca sem precedentes no YouTube. A transmissão ao vivo da vitória da Seleção Brasileira sobre a Escócia, que carimbou o passaporte do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo, levou o canal a cravar o seu terceiro recorde mundial consecutivo de pico de audiência simultânea na plataforma de streaming do Google.

​A exibição da partida registrou o pico impressionante de 18,3 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo. O montante supera mais uma vez a maior marca registrada anteriormente no planeta, que também pertencia ao próprio canal, com uma alta expressiva de 13%. Os dados foram compartilhados pela própria página oficial da CazéTV.

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​A evolução meteórica da audiência

​A trajetória do canal ao longo das três primeiras partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo desenha um cenário de crescimento vertical constante e massivo.

​Na estreia da competição, durante o confronto contra o Marrocos, a CazéTV já havia impressionado ao registrar 12,7 milhões de aparelhos sintonizados simultaneamente. Logo na sequência, o jogo do Brasil contra o Haiti apresentou uma aceleração de 27,7%, atingindo 16,2 milhões de conexões em tempo real.

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​Ao fazer o balanço do primeiro para o terceiro jogo da fase de grupos, o pico de audiência sintonizada em tempo real saltou impressionantes 45,1%. Na prática, isso representa um ganho líquido de 5,7 milhões de novos aparelhos conectados simultaneamente em um intervalo de apenas três rodadas.

​Transformação no consumo de mídia esportiva

​Os números consolidados pela plataforma de streaming reforçam uma mudança estrutural na forma como o público brasileiro consome grandes eventos esportivos. A capacidade de prender a atenção de mais de 18 milhões de telas em um ambiente digital, mesmo com a transmissão em TV aberta tradicional (Globo e SBT), além de TV por assinatura, por meio de sportv, ge tv e N Sports, não apenas valida a relevância da cobertura, mas impõe novos padrões de entrega técnica e comercial para o mercado publicitário, que observa o avanço da CazéTV ao quebrar barreiras a cada nova entrada em campo da Seleção.