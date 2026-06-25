HBO Max tem ‘super sexta’ com quatro lançamentos

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Os assinantes da HBO Max terão motivos de sobra para preparar a pipoca no final da semana. A plataforma de streaming programou um “super combo” para esta sexta-feira, 26 de junho, disponibilizando quatro produções inéditas de uma só vez.

A lista de novidades traz desde o primeiro filme de ficção dirigido pela estrela Scarlett Johansson até uma sátira política produzida pelo casal Obama. Confira abaixo o que esperar de cada um dos quatro lançamentos:

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A Incrível Eleanor (Filme)

Gênero: Drama / Comédia

Direção: Scarlett Johansson

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Elenco: June Squibb, Erin Kellyman, Jessica Hecht, Chiwetel Ejiofor

Sinopse: Após a trágica morte de sua melhor amiga, uma carismática idosa de 94 anos decide se mudar para Nova York. Lá, ela acaba entrando por engano em um grupo de apoio a sobreviventes do Holocausto, constrói uma amizade improvável com uma jovem jornalista e compartilha uma história pessoal que logo cresce e foge totalmente ao seu controle.

Twinless: Um Gêmeo a Menos (Filme)

Gênero: Suspense / Drama

Direção e Roteiro: James Sweeney

Elenco: James Sweeney, Dylan O’Brien, Lauren Graham, Aisling Franciosi

Sinopse: Dois jovens, Roman (Dylan O’Brien) e Dennis (James Sweeney), se conhecem em um grupo de apoio para pessoas que perderam seus irmãos gêmeos. Em busca de conforto e de uma identidade própria sem suas “outras metades”, eles criam uma forte amizade fora dali. Tudo muda quando uma efervescente colega de trabalho entra na rotina da dupla, revelando que ambos guardam segredos que podem desmoronar a relação.

Larry e a Busca da Infelicidade (Série HBO Original)

Gênero: Comédia Sátira

Roteiro e Atuação: Larry David

Produção Executiva: Barack Obama, Michelle Obama e Jeff Schaffer

Sinopse: O ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama planejavam uma grande e respeitosa homenagem para celebrar o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. A ideia era exaltar a história única do país nessa data especial… mas os planos mudaram completamente quando o ranzinza Larry David resolveu dar um telefonema.

Um Dia em Outubro (Série)

Gênero: Drama Baseado em Fatos Reais

Criação: Oded Davidoff e Daniel Finkelman

Elenco: Michael Aloni, Lior Ashkenazi, Moran Rosenblatt, Yael Abecassis

Sinopse: Primeira recriação roteirizada e dramatizada sobre os ataques terroristas sofridos por Israel em 7 de outubro de 2023. Baseada em depoimentos reais e impactantes de sobreviventes, a série antológica deixa a política de lado para focar em relatos crus, íntimos e viscerais sobre amor, perda, sobrevivência, resiliência e a própria condição humana diante da tragédia.