Contra o ‘delay’ do streaming: Busca por antenas digitais dispara 250%

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A busca pela transmissão em tempo real e sem atrasos fez o torcedor brasileiro resgatar um hábito tradicional durante este Mundial. Para fugir do incômodo delay (atraso de sinal) comum nas plataformas de streaming e na TV por assinatura, muitos consumidores passaram a investir massivamente em antenas digitais de TV.

De acordo com dados de mercado divulgados pela plataforma de e-commerce Shopee, as vendas desses dispositivos registraram uma alta impressionante de mais de 250% entre os meses de maio e junho de 2026, período que antecedeu e englobou os primeiros jogos da Seleção Brasileira.

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O movimento mostra que o torcedor até quer a conveniência da tecnologia, mas não abre mão de assistir ao lance no exato milissegundo em que ele acontece, evitando o famoso “spoiler” dos vizinhos na hora do gol.

O termômetro do interesse do torcedor

A corrida pelos aparelhos de recepção de sinal aberto e gratuito começou a dar sinais de aceleração semanas antes do torneio. O histórico do varejo digital detalha essa evolução do interesse do público:

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Abril para Maio: As vendas de antenas digitais subiram cerca de 40%, acompanhadas por um aumento de 45% nas buscas pelo termo.

Maio para Junho: Com a proximidade do torneio, o interesse acelerou drasticamente, apresentando uma alta superior a 170% nas procuras.

Efeito Calendário: O comportamento foi moldado pelo calendário de jogos. Dois dias antes do amistoso entre Brasil e Egito, as buscas triplicaram e as vendas foram quatro vezes maiores que no ano anterior. Após a estreia oficial da Seleção, no dia 13 de junho, o setor manteve ritmo de alta, crescendo mais 20%.

Telas grandes e projetores em alta

A febre da competição não movimentou apenas o setor de recepção de sinal. O desejo de transformar a sala de estar em uma verdadeira arquibancada impulsionou de forma geral a categoria de entretenimento doméstico.

Estatísticas de vendas da Shopee, comparadas entre abril e maio de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado, revelam que o volume de pedidos de aparelhos de TV, home theaters e projetores cresceu mais de 250%.

Dentro desse segmento, os projetores foram os grandes destaques, com uma procura 280% maior para criar telões em casa. Já a venda de aparelhos de televisão tradicionais registrou um crescimento superior a três vezes no mesmo período comparativo, mostrando que o brasileiro preferiu renovar a tecnologia da casa para acompanhar a caminhada rumo ao título.