Xsports amplia cobertura e chega em HD na SKY e Claro tv+

Publicidade

O Xsports, um novo canal focado em esportes, está expandindo sua cobertura no Brasil e já pode ser sintonizado em alta definição por clientes da SKY e da Claro tv+.

A partir de agora, os assinantes da SKY podem assistir à programação do Xsports no canal 416 em alta definição (HD). A novidade também se estende para a plataforma Nova Parabólica, que agora conta com o sinal do canal em HD.

Já na Claro tv+, o Xsports passa a ocupar o canal 568, se aproximando dos demais canais esportivos da operadora. Além de ter sua numeração alterada, o canal está disponível para os assinantes das plataformas BOX e APP. Para os clientes do serviço HFC (Internet por cabo), a disponibilização do canal está ocorrendo de forma gradual nas cidades.

Publicidade

O Xsports promete uma programação diversificada e focada em modalidades esportivas, buscando se firmar no mercado de TV por assinatura e atrair o público apaixonado por esportes.