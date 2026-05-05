Fenômeno turco no YouTube: “Amor de Aluguel” estreia com episódios diários e gratuitos

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Os fãs de dramas turcos ganharam um novo destino para maratonar uma das obras mais aclamadas do gênero. A novela “Amor de Aluguel” (Kiralık Aşk) estreou nesta segunda-feira, 4 de maio, no canal Noverama TV, no YouTube. Para marcar o lançamento, a plataforma disponibilizou os três primeiros episódios de uma vez, estabelecendo um cronograma de exibição fixa de segunda a sábado, sempre às 19h.

A produção, composta por 148 capítulos, inaugura a grade de publicações diárias do Noverama TV. O canal é uma aposta estratégica da SOFA DGTL, que busca unir a tradição do consumo de novelas da TV aberta à precisão e alcance do streaming digital. Toda a trama ficará disponível de forma gratuita até o fim de outubro.

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Ambientada na vibrante Istambul, a história gira em torno de Defne (Elçin Sangu), uma jovem de origem humilde que aceita o desafio de conquistar o designer rico e reservado Ömer (Barış Arduç) em troca de ajuda financeira para sua família. O que começa como um acordo pragmático logo se transforma em uma comédia romântica envolvente, marcada pela química premiada entre os protagonistas.

Considerada um clássico moderno na Turquia e exportada para dezenas de países, a novela chega ao Brasil amparada por uma base de fãs sólida. O engajamento é impulsionado principalmente pelo público feminino, que encontra na obra um equilíbrio entre humor, emoção e personagens carismáticos.

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Confira a sinopse dos capítulos na primeira semana (4 a 9 de maio):

Capítulo 1 – Segunda-feira (4/5)

Hulusi dá seis meses para a família casar Ömer. Demitida depois de um escândalo no restaurante, Defne chega em casa e descobre que Serdar foi levado por agiotas. Sem dinheiro para salvá-lo, ela vê a família entrar numa crise séria.

Capítulo 2 – Segunda-feira (4/5)

Para salvar o irmão das mãos de agiotas, Defne aceita a oferta de Neriman e passa a trabalhar para Ömer. No novo emprego, ela descobre a rotina rígida do chefe e se vê diante do homem que terá de conquistar.

Capítulo 3 – Segunda-feira (4/5)

Durante um ensaio, Defne tenta se adaptar ao novo trabalho, sofre com as provocações de Yasemin e é culpada pelo acidente de uma modelo. Com dores no tornozelo, ela acaba sendo carregada no colo por Ömer.

Capítulo 4 – Terça-feira (5/5)

Depois de ser cobrada por erros no escritório, Defne recebe de Ömer uma tarefa para entregar até a manhã seguinte. Sem saber nem por onde começar, ela percebe que não conseguirá ir para casa, mas acaba recebendo a ajuda inesperada de Sinan.

Capítulo 5 – Quarta-feira (6/5)

Confiando em Defne para buscar o sapato exclusivo, Ömer abre uma exceção. Quando ela vai ao banheiro, Yasemin rouba a peça, negocia com uma empresa concorrente e deixa a assistente na mira da armação.

Capítulo 6 – Quinta-feira (7/5)

Ao descobrir que vai com Ömer a uma festa importante, Defne é arrumada às pressas por Neriman para impressionar o empresário. Entre palpites e insegurança, ela entra de vez no jogo armado para se aproximar dele.

Capítulo 7 – Sexta-feira (8/5)

No evento, Defne nota a conversa suspeita de Yasemin com um homem e fotografa os dois. No dia seguinte, o sumiço do sapato faz Ömer acusá-la de mentir e demiti-la.

Capítulo 8 – Sábado (9/5)

Depois da demissão, Defne volta à empresa para dizer a Ömer que não roubou o sapato. Enquanto ela tenta limpar o próprio nome, Yasemin acerta a entrega da peça roubada com o concorrente.