A semana: Netflix traz O Homem das Castanhas e mais (3 a 9/5)

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A primeira semana cheia de maio chega à Netflix com seis estreias concentradas entre os dias 6 e 8. O cardápio mistura true crime, suspense nórdico, ação tailandesa, comédia romântica turca e bastidores de uma luta de MMA que volta a chamar atenção do público mainstream uma década depois. Para o assinante brasileiro, é uma janela rara em que praticamente todos os gêneros do catálogo recebem reforço ao mesmo tempo.

O destaque crítico é o retorno de O Homem das Castanhas, série dinamarquesa que fechou a primeira temporada com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes em 2021 e demorou cinco anos para retornar. Na pista oposta, a Netflix aposta no apelo nostálgico da volta de Ronda Rousey ao octógono — agora contra Gina Carano —, com uma série documental servindo de aquecimento para a transmissão ao vivo do dia 16.

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As estreias da semana

Os Piores Ex – Temporada 2 (6 de maio): o true crime da Blumhouse com a ITV America volta com quatro novos episódios. A nova temporada inclui o caso de Wade Wilson, condenado à morte na Flórida em 2024, e Geoffrey Paschel, conhecido do reality 90 Day Fiancé. Seguem as reconstituições animadas e imagens de câmeras corporais que marcaram a primeira leva.

o true crime da Blumhouse com a ITV America volta com quatro novos episódios. A nova temporada inclui o caso de Wade Wilson, condenado à morte na Flórida em 2024, e Geoffrey Paschel, conhecido do reality 90 Day Fiancé. Seguem as reconstituições animadas e imagens de câmeras corporais que marcaram a primeira leva. Countdown: Rousey vs. Carano (6 de maio): documentário narrado por Uma Thurman que acompanha a preparação das duas pioneiras do MMA feminino para o confronto que acontece dez dias depois. Direção de Tim Mullen e Jackie Decker. Funciona como esquenta para o evento ao vivo do dia 16, no Intuit Dome, em Los Angeles.

documentário narrado por Uma Thurman que acompanha a preparação das duas pioneiras do MMA feminino para o confronto que acontece dez dias depois. Direção de Tim Mullen e Jackie Decker. Funciona como esquenta para o evento ao vivo do dia 16, no Intuit Dome, em Los Angeles. O Homem das Castanhas: Esconde-Esconde – Temporada 2 (7 de maio): Danica Curcic e Mikkel Boe Følsgaard retornam como os detetives Naia Thulin e Mark Hess. A nova temporada, com seis episódios, traz uma trama autônoma sobre um assassino em série que persegue suas vítimas ao som de uma cantiga infantil. O elenco ganha Sofie Gråbøl (Forbrydelsen) e Katinka Lærke Petersen.

Danica Curcic e Mikkel Boe Følsgaard retornam como os detetives Naia Thulin e Mark Hess. A nova temporada, com seis episódios, traz uma trama autônoma sobre um assassino em série que persegue suas vítimas ao som de uma cantiga infantil. O elenco ganha Sofie Gråbøl (Forbrydelsen) e Katinka Lærke Petersen. Personas (7 de maio): drama britânico inspirado em fatos reais, criado por Neil Forsyth (The Gold, Guilt). A série acompanha funcionários comuns da alfândega britânica recrutados para infiltrar gangues de tráfico no início dos anos 1990. Tem Tom Burke e Steve Coogan no elenco principal, ao longo de seis episódios.

drama britânico inspirado em fatos reais, criado por Neil Forsyth (The Gold, Guilt). A série acompanha funcionários comuns da alfândega britânica recrutados para infiltrar gangues de tráfico no início dos anos 1990. Tem Tom Burke e Steve Coogan no elenco principal, ao longo de seis episódios. Meu Querido Assassino (7 de maio): filme de ação tailandês dirigido por Taweewat Wantha, com Pimchanok Luevisadpaibul (Baifern) e Thanapob Leeratanakachorn no elenco. A trama segue uma jovem caçada por causa de seu tipo sanguíneo raro, criada por uma família de assassinos. Marca a investida da Netflix Tailândia no gênero ação-romance.

filme de ação tailandês dirigido por Taweewat Wantha, com Pimchanok Luevisadpaibul (Baifern) e Thanapob Leeratanakachorn no elenco. A trama segue uma jovem caçada por causa de seu tipo sanguíneo raro, criada por uma família de assassinos. Marca a investida da Netflix Tailândia no gênero ação-romance. Próximo! – Temporada 3 (8 de maio): o dizi turco da Ay Yapım, estrelado por Serenay Sarıkaya, retorna após dois anos consecutivos de presença no top 10 da plataforma em mais de 80 países. Na nova temporada, Leyla decide viver o amor e a vida segundo as próprias regras. A primeira temporada marcou 75% no Rotten Tomatoes.

Quem vale a maratona?

O crítica especializada aponta O Homem das Castanhas como um dos retornos mais aguardados de 2026, e a métrica do Rotten Tomatoes — 100% da crítica e 84% da audiência na temporada inaugural — sustenta a expectativa. Já Personas e Meu Querido Assassino chegam sem histórico de avaliações por serem produções inéditas, mas a presença de Steve Coogan e a curadoria da Netflix Tailândia para gêneros de ação são bons indicativos.

Para quem procura algo mais leve, Próximo! segue a fórmula que tornou as séries turcas um dos motores de retenção da Netflix em mercados emergentes — incluindo o Brasil, onde a primeira temporada figurou entre as séries internacionais mais assistidas em 2024. Já o pacote true crime de Os Piores Ex repete o modelo de Moradores Indesejados, sucesso da plataforma em 2022.

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E você, qual dessas estreias vai liderar sua maratona desta semana — o suspense dinamarquês, o drama britânico ou a comédia turca?