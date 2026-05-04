Rick and Morty: 9ª temporada ganha data de estreia oficial na HBO Max

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A espera acabou para os fãs do cientista alcoólatra mais perigoso do multiverso. A HBO Max confirmou que a 9ª temporada de “Rick and Morty” estreará oficialmente no dia 25 de maio. Sob o comando do showrunner Scott Marder e com produção executiva de Dan Harmon, a série retorna com a promessa de entregar uma temporada “maior, mais ousada e ambiciosa” do que todas as anteriores.

A animação adulta de maior sucesso do bloco [adult swim] continuará explorando a dinâmica disfuncional entre Rick Sanchez e seu neto, Morty. A sinopse oficial ironiza o tom da série, afirmando que o programa “ensina a respeitar os mais velhos”, mesmo que esse avô viva em realidades paralelas e coloque toda a família em risco constante.

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