Catálogo da Pluto TV ganha mais filmes para assistir grátis e on demand

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A Pluto TV acaba de trazer novidades em sua seção On Demand, onde o usuário escolhe o que assistir e quando pausar. O streaming gratuito recebeu uma atualização de títulos, misturando franquias consagradas do cinema de terror e comédias marcantes dos anos 2000.

Para ajudar você a navegar pelas opções sem custo da plataforma, preparamos uma lista com o que já está disponível para dar o play e os longas-metragens que desembarcam no catálogo nas próximas semanas.

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Já Disponíveis

Se você quer assistir agora mesmo, a Pluto TV conta com os seguintes destaques no catálogo. Os primeiros três destaques são para os fãs de terror:

[•REC]²

[•REC]³: Génesis

[•REC] 4: Apocalipsis

Os Vampiros Que Se Mordam (Sátira hilária do fenômeno pop Crepúsculo ). Publicidade

Uma Comédia Nada Romântica (Zoeira ácida com os maiores clichês dos filmes de namoro).

Super-Herói: O Filme (Paródia icônica da era de ouro dos filmes de heróis, focada no Homem-Aranha de Sam Raimi).

Ela é o Cara (O clássico da comédia adolescente estrelado por Amanda Bynes e Channing Tatum).

Ainda este mês

Prepare a pipoca, pois as seguintes produções têm estreia confirmada na seção sob demanda da Pluto TV ao longo das próximas semanas:

Um Cara Quase Perfeito

Willy’s Wonderland: Parque Maldito (Terror trash estrelado por Nicolas Cage enfrentando animatrônicos assassinos).

Vingança Fatal

Perdido na Fama

Abismo do Medo (Um dos suspenses de sobrevivência e claustrofobia mais elogiados dos anos 2000).