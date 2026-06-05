Catálogo da Pluto TV ganha mais filmes para assistir grátis e on demand

A Pluto TV acaba de trazer novidades em sua seção On Demand, onde o usuário escolhe o que assistir e quando pausar. O streaming gratuito recebeu uma atualização de títulos, misturando franquias consagradas do cinema de terror e comédias marcantes dos anos 2000.
Para ajudar você a navegar pelas opções sem custo da plataforma, preparamos uma lista com o que já está disponível para dar o play e os longas-metragens que desembarcam no catálogo nas próximas semanas.
Já Disponíveis
Se você quer assistir agora mesmo, a Pluto TV conta com os seguintes destaques no catálogo. Os primeiros três destaques são para os fãs de terror:
- [•REC]²
- [•REC]³: Génesis
- [•REC] 4: Apocalipsis
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Os Vampiros Que Se Mordam (Sátira hilária do fenômeno pop Crepúsculo).Publicidade
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Uma Comédia Nada Romântica (Zoeira ácida com os maiores clichês dos filmes de namoro).
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Super-Herói: O Filme (Paródia icônica da era de ouro dos filmes de heróis, focada no Homem-Aranha de Sam Raimi).
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Ela é o Cara (O clássico da comédia adolescente estrelado por Amanda Bynes e Channing Tatum).
Ainda este mês
Prepare a pipoca, pois as seguintes produções têm estreia confirmada na seção sob demanda da Pluto TV ao longo das próximas semanas:
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Um Cara Quase Perfeito
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Willy’s Wonderland: Parque Maldito (Terror trash estrelado por Nicolas Cage enfrentando animatrônicos assassinos).
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Vingança Fatal
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Perdido na Fama
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Abismo do Medo (Um dos suspenses de sobrevivência e claustrofobia mais elogiados dos anos 2000).