InícioStreaming

Catálogo da Pluto TV ganha mais filmes para assistir grátis e on demand

Plataforma de streaming gratuita destaca produções prontas para assistir a qualquer momento e antecipa novidades do mês

Por Além da Tela
1.86.0-3HJ4KQKPCYCEWRHZ3UASPSAJ4Y.0.1-2
Seguir
Publicidade

A Pluto TV acaba de trazer novidades em sua seção On Demand, onde o usuário escolhe o que assistir e quando pausar. O streaming gratuito recebeu uma atualização de títulos, misturando franquias consagradas do cinema de terror e comédias marcantes dos anos 2000.

Para ajudar você a navegar pelas opções sem custo da plataforma, preparamos uma lista com o que já está disponível para dar o play e os longas-metragens que desembarcam no catálogo nas próximas semanas.

WhatsApp

Já Disponíveis 

Se você quer assistir agora mesmo, a Pluto TV conta com os seguintes destaques no catálogo. Os primeiros três destaques são para os fãs de terror:

  • [•REC]²
  • [•REC]³: Génesis
  • [•REC] 4: Apocalipsis

  • Os Vampiros Que Se Mordam (Sátira hilária do fenômeno pop Crepúsculo).

    Publicidade

  • Uma Comédia Nada Romântica (Zoeira ácida com os maiores clichês dos filmes de namoro).

  • Super-Herói: O Filme (Paródia icônica da era de ouro dos filmes de heróis, focada no Homem-Aranha de Sam Raimi).

  • Ela é o Cara (O clássico da comédia adolescente estrelado por Amanda Bynes e Channing Tatum).

Ainda este mês

Prepare a pipoca, pois as seguintes produções têm estreia confirmada na seção sob demanda da Pluto TV ao longo das próximas semanas:

  • Um Cara Quase Perfeito

  • Willy’s Wonderland: Parque Maldito (Terror trash estrelado por Nicolas Cage enfrentando animatrônicos assassinos).

  • Vingança Fatal

  • Perdido na Fama

  • Abismo do Medo (Um dos suspenses de sobrevivência e claustrofobia mais elogiados dos anos 2000).

Publicidade

Leia também

0 Comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais