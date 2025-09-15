Vivo revoluciona a internet residencial com nova fibra de 10Gbps e Wi-Fi 7

Publicidade

A Vivo deu um passo gigante na evolução da banda larga no Brasil ao anunciar o lançamento comercial da tecnologia XGS-PON com Wi-Fi 7. A novidade promete transformar a experiência de internet residencial, oferecendo velocidades de até 10 Gbps tanto para download quanto para upload.

A nova tecnologia combina o que há de mais avançado em fibra ótica com o padrão de Wi-Fi 7, presente nos dispositivos mais modernos, como smartphones e notebooks de última geração. Segundo a empresa, a solução garante estabilidade de conexão mesmo em ambientes com muitos usuários e permite streaming de vídeo em altíssima definição (8K) com qualidade superior.

Inicialmente, os novos planos de 2 Gbps e 10 Gbps já estão disponíveis para contratação em bairros selecionados de São Paulo e Rio de Janeiro. O novo modem Wi-Fi 7 já está incluso no preço, sem custo adicional. A Vivo também confirmou que a tecnologia será expandida para outras cidades em breve e, futuramente, integrada ao portfólio do Vivo Total.

De acordo com Dante Compagno, VP de B2C da Vivo, os testes iniciais foram promissores. “Os testes mostraram uma resposta excepcional em jogos online, streaming, downloads, uploads e Wi-Fi. Já estamos disponibilizando comercialmente as novas ofertas e o nosso objetivo é expandir a cobertura de forma acelerada, reforçando nosso compromisso em oferecer o melhor em inovação para os nossos clientes”, afirmou.

Juan Claros, VP de Engenharia e Serviços ao Cliente, destacou as especificações técnicas do novo modem. “O modem Wi-Fi 7 da Vivo entrega altíssima velocidade, seja através da porta Ethernet de 10 Gigabits, ou pelas 10 antenas (4×4 Dual Band + 2 para tratamento de interferências) unindo a rede XGS-PON e a nova geração de Wi-Fi”, explicou.