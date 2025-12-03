Vivo e Globo inovam na transmissão do Brasileirão com interatividade DTV+

A Vivo e a TV Globo estão unindo forças para trazer uma experiência inovadora para os torcedores na fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, durante a transmissão dos jogos entre Flamengo x Ceará e Atlético-MG x Palmeiras, a Vivo estreará a utilização da tecnologia DTV+ para promover a interatividade com o público.

A iniciativa coloca a Vivo como uma das marcas pioneiras a usar o recurso DTV+ em parceria com a Globo na TV aberta. Ainda no primeiro tempo de cada partida, os telespectadores serão convidados a participar de uma enquete interativa. A votação estará disponível diretamente para os televisores já habilitados à tecnologia DTV+ e, para ampliar o alcance, também por meio de QR Code, acessível a todos os dispositivos (celulares e tablets).

A interação do público será a base para a principal ação da marca durante o intervalo dos jogos: a Mesa Tática Vivo Fibra. Este quadro utilizará as respostas da audiência para reforçar os atributos da Vivo Fibra — velocidade, cobertura e estabilidade —, que são essenciais para garantir que os fãs acompanhem cada lance dos confrontos sem interrupções.

Além da transmissão televisiva, a Vivo também planeja expandir a experiência e o engajamento dos torcedores por meio de ações nas redes sociais, amplificando o debate e o conteúdo gerado pela Mesa Tática Vivo Fibra nas plataformas digitais.