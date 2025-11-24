Vivo adiciona novo canal em sua grade de programação

A operadora de multisserviços Vivo adicionou em sua grade programação há alguns dias um novo canal. Os assinantes da empresa já podem conferir no canal 607 a programação do Travel Food & Drinks que combina viagens, gastronomia e cultura em uma programação sensorial e inspiradora.

Criado pelo Grupo Box Brazil, o canal amplia sua presença na TV por assinatura, reforçando sua proposta de levar o público a explorar o mundo através dos sabores e das histórias que conectam pessoas e lugares.

Com uma curadoria que valoriza a diversidade de culturas, ingredientes e tradições, o Travel Food & Drinks apresenta séries, documentários e produções originais que vão além do entretenimento. A programação reúne chefs, viajantes e especialistas que compartilham curiosidades da gastronomia internacional, drinks autorais e roteiros culturais do Brasil e do mundo.