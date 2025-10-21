Venda à vista? Warner Bros. Discovery anuncia revisão estratégica

Publicidade

A Warner Bros. Discovery (WBD) agitou o mercado financeiro nesta terça-feira ao anunciar que está revisando “alternativas estratégicas” após receber “interesse não solicitado” de múltiplas partes em adquirir tanto a empresa inteira quanto suas divisões de streaming e estúdios.

O anúncio fez as ações da WBD dispararem mais de 8% nas negociações iniciais, chegando perto de $20 por ação.

WBD na Mira de Aquisições e Rejeição de Proposta

Embora a WBD não tenha revelado quais empresas manifestaram interesse, o comunicado acontece em um momento de intensa especulação. Recentemente, a empresa rejeitou uma oferta de $20 por ação da Paramount Skydance, liderada por David Ellison, por considerar o valor muito baixo para a aquisição da WBD em sua totalidade.

A Warner Bros. Discovery já estava em processo de separação de suas unidades Warner Bros. e Discovery Global, com conclusão prevista para abril de 2026. Agora, o conselho de administração iniciou a revisão estratégica com o objetivo de “maximizar o valor para o acionista”.

Opções Vão de Venda Total a Fusão de Unidades

O processo de revisão estratégica é abrangente e irá avaliar diversas opções, incluindo:

Venda da empresa completa. Transações separadas para os negócios Warner Bros. e/ou Discovery Global. Uma estrutura alternativa de separação que permitiria uma fusão da Warner Bros. com um terceiro comprador, seguida de um spin-off da Discovery Global para os acionistas.

David Zaslav, presidente e CEO da WBD, confirmou que o valor da empresa está sendo reconhecido pelo mercado: “Não é surpresa que o valor significativo de nosso portfólio esteja recebendo maior reconhecimento por outros no mercado. Depois de receber interesse de múltiplas partes, iniciamos uma revisão abrangente de alternativas estratégicas.”

O conselho afirmou que a revisão é um compromisso em considerar todas as oportunidades para obter o melhor valor para os acionistas. A WBD não estabeleceu um prazo final para a conclusão deste processo e salientou que não há garantia de que a revisão resultará em qualquer transação de venda.

A WBD conta com consultoria financeira da Allen & Company, J.P. Morgan e Evercore para este processo.