Vem aí na HBO Max: ‘Industry’, ‘The Pitt’, Globo de Ouro e mais

Nos próximos dias, a HBO Max traz vários destaques que prometem agitar o mês de janeiro. Uma das novidades mais aguardadas é a estreia da quarta temporada de Industry, e da segunda de The Pitt. O Paulistão 2026 também estará na plataforma, que ainda traz a transmissão ao vivo e exclusiva em streaming do Globo de Ouro. Veja os destaques!
8 de janeiro
The Pitt T2 (série Max Original)
9 de janeiro
Stonehouse (minissérie britânica)
O Palhaço no Milharal (filme de terror)
10 a 26 de janeiro
Paulistão 2026, Matchday 1 a 5 (futebol ao vivo)
11 de janeiro
Industry T4 (série HBO Original)
83.ª Entrega Anual dos Globo de Ouro (evento ao vivo)
12 de janeiro
Genndy Tartakovsky’s Primal T3 (animação adulta)
A Promessa T3 (novela)
14 de janeiro
Como Treinar o Seu Dragão 3 (animação)
Crimes na Madrugada, A Longa Caminhada de Billy Lynn, Saideira (filmes)