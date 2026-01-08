Vem aí na HBO Max: ‘Industry’, ‘The Pitt’, Globo de Ouro e mais

Nos próximos dias, a HBO Max traz vários destaques que prometem agitar o mês de janeiro. Uma das novidades mais aguardadas é a estreia da quarta temporada de Industry, e da segunda de The Pitt.​ O Paulistão 2026 também estará na plataforma, que ainda traz a transmissão ao vivo e exclusiva em streaming do Globo de Ouro. Veja os destaques!​

8 de janeiro

The Pitt T2 (série Max Original)

9 de janeiro

Stonehouse (minissérie britânica)

O Palhaço no Milharal (filme de terror)

10 a 26 de janeiro

Paulistão 2026, Matchday 1 a 5 (futebol ao vivo)

11 de janeiro

Industry T4 (série HBO Original)

83.ª Entrega Anual dos Globo de Ouro (evento ao vivo)

12 de janeiro

Genndy Tartakovsky’s Primal T3 (animação adulta)

A Promessa T3 (novela)

14 de janeiro

Como Treinar o Seu Dragão 3 (animação)

Crimes na Madrugada, A Longa Caminhada de Billy Lynn, Saideira (filmes)