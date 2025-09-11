USA Network anuncia transmissão ao vivo de evento

Publicidade

Aos fãs de premiações e tapetes vermelhos, uma boa notícia: o canal USA Network irá transmitir ao vivo para o Brasil a chegada das celebridades na 77ª edição do Emmy Primetime. A transmissão acontece no domingo, 14 de setembro, das 19h às 21h, diretamente do Microsoft Theater, em Los Angeles.

A cerimônia, que premia os melhores da televisão americana em horário nobre, conta com mais de 100 categorias. Entre os destaques deste ano, estão séries como “Ruptura”, “Pinguin”, “The Pitt”, “The White Lotus”, “Poker Face” e “The Traitors”. A apresentação da noite ficará por conta do comediante Nate Bargatze.

A transmissão do tapete vermelho promete ser um desfile de estrelas, preparando o público para a grande premiação.