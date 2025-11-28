Universal TV prepara triplo final de temporada para franquia FBI

Os fãs da franquia FBI, criada pelo mestre Dick Wolf, já podem se preparar para uma série de episódios decisivos! O Universal TV anunciou o cronograma para o encerramento das temporadas de FBI, FBI: International e FBI: Most Wanted, que serão exibidos em sequência nas noites de quinta-feira, a partir das 21h30.

Início da Reta Final: Próxima Semana

A contagem regressiva para a season finale começa na próxima quinta-feira, dia 4 de dezembro, com a exibição do 20º episódio de cada série:

21h30: FBI – “Start-Up” (7ª Temporada, Ep. 20)

22h20: FBI: International – “Vamos Embora Daqui” (4ª Temporada, Ep. 20)

23h10: FBI: Most Wanted – “Dia do Lixo” (6ª Temporada, Ep. 20)

Na semana seguinte, dia 11 de dezembro, a emoção continua com a exibição dos episódios 21: Devoto (FBI), Herbívoro (FBI: International) e Agentes de Imigração (FBI: Most Wanted).

O Grand Finale de 2025

O encerramento eletrizante da franquia chega ao canal no dia 18 de dezembro, com a exibição dos episódios 22, que prometem fechar o ciclo de três temporadas repletas de investigações intensas:

FBI: “Um Novo Dia”

FBI: International: “Estrangeiro”

FBI: Most Wanted: “O Jogo do Círculo”

A exibição em sequência das três séries reforça o compromisso do Universal TV em proporcionar uma experiência completa e intensa aos amantes dos dramas processuais de Dick Wolf.