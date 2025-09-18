Buscar
    Universal+ anuncia plano mais barato e novidades no catálogo

    Por Ricardo Marques
    Em uma noite de celebração no luxuoso Hotel Rosewood, em São Paulo, o Universal+ reuniu a nata do entretenimento para apresentar sua nova e ousada identidade. Com o posicionamento “O bom de ser adulto”, a plataforma de streaming deixou claro que sua aposta é em conteúdo premium, diversificado e, agora, mais acessível.

    O evento “NBCUNIVERSAL EXPERIENCE” contou com a presença de mais de 300 convidados, incluindo imprensa e executivos, e trouxe ao Brasil estrelas internacionais de peso. Jessy Schram, a Dra. Hannah Asher de CHICAGO MED, Max Burkholder, protagonista de Ted, A Série, e Dolores Catania, do aclamado reality The Traitors, subiram ao palco ao lado de talentos nacionais como Ana Hickmann, Monique Alfradique, Danni Suzuki e a icônica Zezé Motta.

    Juntos, eles revelaram uma programação de peso que promete agitar o mercado de streaming.

    Enxurrada de Séries e Filmes Premiados

    Os fãs de séries e filmes têm motivos de sobra para comemorar. O Universal+ anunciou a chegada de produções aguardadíssimas:

    • TRAITORS: O fenômeno global que arrebatou 5 prêmios Emmy, incluindo Melhor Reality de Competição, chega para prender o espectador com seu jogo de intriga e traição.
    • TED A SÉRIE: Prepare-se para mais caos e humor ácido. A série, ambientada nos anos 90, explora a juventude do ursinho mais irreverente do cinema ao lado de seu melhor amigo, John Bennett.
    • SATURDAY NIGHT LIVE (SNL): O lendário programa de comédia, que celebrou 50 anos, terá especiais e a estreia de sua 51ª temporada garantida na plataforma.
    • WAR OF KINGDOMS: Para os fãs de fantasia, esta saga medieval épica é inspirada na mesma lenda que deu origem ao clássico O Senhor dos Anéis.

    O cinema também ganha um espaço de destaque. A plataforma reforçou seu catálogo com blockbusters e vencedores do Oscar, incluindo:

    • Oppenheimer: O grande vencedor do Oscar, dirigido por Christopher Nolan.
    • Duna: A obra-prima de ficção científica de Denis Villeneuve.
    • O Dublê (Fall Guy): A mistura de ação e comédia estrelada por Ryan Gosling e Emily Blunt.
    • Super Mario Bros. O Filme: A animação que foi um sucesso absoluto de bilheteria.
    • Velozes e Furiosos X: O mais recente capítulo da franquia de ação com Vin Diesel.

    Produção Nacional e Reconhecimento

    O talento brasileiro foi celebrado com o anúncio de documentários emocionantes como Elis & Eu, que promete uma nova visão sobre a cantora Elis Regina, e Fernanda, A Vida é Sonho, que mergulha no processo criativo da diva Fernanda Montenegro.

    Em um dos momentos mais marcantes da noite, Zezé Motta anunciou a cantora e compositora Alaíde Costa como a grande homenageada do Prêmio Zezé Motta 2025, que reconhece a trajetória e a luta de mulheres negras que marcaram a história.

     

    Novo Plano com Publicidade: Mais Acesso ao Conteúdo

    Atendendo a uma demanda crescente do mercado, o Universal+ também lançou o Universal+ Standard. O novo modelo de assinatura oferece todo o conteúdo premium da plataforma com a integração de publicidade, tornando-se uma opção mais econômica para o consumidor. O novo pacote custa R$ 18,90 ao mês.

    A estratégia agressiva parece estar funcionando. Lançado em dezembro de 2023, o serviço registrou um crescimento impressionante de 340% em sua base de assinantes e mais de 525% no consumo de horas em 2025, consolidando-se como um player de peso na guerra do streaming.

