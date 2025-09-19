TNT estreia nova identidade visual

Publicidade

O canal de TV por assinatura TNT está se transformando. A partir deste mês de setembro, a marca estreia sua nova identidade visual em toda a América Latina, apresentando um design mais moderno e vibrante que unifica todo o seu universo de canais: TNT, TNT Sports, TNT Series e TNT Novelas. A mudança não é apenas estética; ela sinaliza uma poderosa aposta em conteúdo para 2025, conectando os fãs com tudo o que eles amam.

A nova imagem foi projetada para alinhar todas as frentes da marca sob um mesmo propósito: entregar os melhores e mais emocionantes momentos do entretenimento. Com a mudança, fica ainda mais clara a proposta de cada canal, consolidando um universo coeso e diversificado para todos os tipos de público.

O que esperar da TNT em 2025?

A renovação visual vem acompanhada de uma programação robusta que promete levar o espectador “do tapete vermelho aos estádios europeus”. A estratégia da TNT é clara: ser o destino principal para os grandes eventos e as maiores paixões do público. Entre os destaques para o próximo ano estão:

Temporada de Premiações: A cobertura completa dos eventos mais importantes do cinema, da música e das séries, aproximando o público das grandes estrelas.

A cobertura completa dos eventos mais importantes do cinema, da música e das séries, aproximando o público das grandes estrelas. Paixão pelo Futebol: Transmissões ao vivo dos principais campeonatos que fazem o coração do torcedor bater mais forte.

Transmissões ao vivo dos principais campeonatos que fazem o coração do torcedor bater mais forte. Blockbusters de Hollywood: Uma seleção de filmes de sucesso protagonizados pelos maiores nomes da indústria.

Uma seleção de filmes de sucesso protagonizados pelos maiores nomes da indústria. Maratona de Séries: Títulos aclamados e perfeitos para quem ama mergulhar em novas histórias no TNT Series.

Títulos aclamados e perfeitos para quem ama mergulhar em novas histórias no TNT Series. Grandes Novelas: As tramas internacionais e nacionais de sucesso que conquistaram o mundo, agora no TNT Novelas.

As tramas internacionais e nacionais de sucesso que conquistaram o mundo, agora no TNT Novelas. Produções Locais: Conteúdos exclusivos feitos no Brasil, fortalecendo a conexão com a cultura nacional.

Reforçando a Liderança

Segundo Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo e diretora de Talentos da WBD Brasil, a expansão do universo TNT é estratégica para alcançar diferentes audiências. “A expansão do universo da TNT nos permite alcançar diferentes públicos e oferecer experiências que conectam cada espectador ao que o inspira e o apaixona, sempre com a excelência que caracteriza a TNT”, afirmou.

A executiva reforça que a nova identidade e a programação consistente solidificam o canal como uma das marcas de entretenimento mais escolhidas pelo público. “Com uma identidade visual renovada e uma proposta de conteúdo consistente, a TNT refirma sua posição de liderança entre as marcas de entretenimento mais vistas e escolhidas pelo público”, concluiu Pimentel.