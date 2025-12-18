Times Brasil CNBC anuncia novidades para 2026

- Publicidade -

Após lançar oficialmente a nova marca global da CNBC no Brasil, o Times Brasil | CNBC anunciou as novidades de sua programação para 2026. O canal de jornalismo de negócios, prepara cinco novos programas que estreiam ao longo do próximo ano.

Entre os destaques está o “Times | CNBC Sport”, que estreia em março, de segunda a sexta, às 20h. A nova atração trará uma abordagem inédita da cobertura esportiva, com ênfase no mercado e na economia do esporte, modelo inspirado no “CNBC Sport” dos Estados Unidos. O programa promete análises sobre os negócios por trás da Copa do Mundo de 2026 e de outros grandes eventos esportivos.

A faixa matinal também ganhará reforço com o “Pré Market”, telejornal apresentado por Eric Klein que abrirá a programação ao vivo do canal, de segunda a sexta, das 7h às 9h30. A proposta é aprofundar a leitura da abertura dos mercados globais e dos principais indicadores econômicos do Brasil.

Na área de tecnologia, a emissora lançará o “Times | CNBC Tech”, programa semanal voltado às tendências da indústria de inovação, com foco especial no avanço da Inteligência Artificial. A nova atração terá um estúdio exclusivo em São Paulo, equipado com sistemas automatizados de IA.

Aos fins de semana, o “Semana Prime” reunirá uma curadoria de entrevistas exclusivas realizadas pela rede CNBC Internacional e pela equipe brasileira, conectando o público a histórias e personagens do mundo dos negócios e da economia global.

Além das novas atrações, parte da grade de entretenimento de negócios passará a ser exibida por temporada em 2026. Entre os programas confirmados nesse formato estão “Planeta”, com Carol Barcelos; “Marcas Icônicas”, com Gustavo Sarti; e “Passaporte”, com Zeca Camargo. Também retornam “Segredos Corporativos” e “Caminho do Lucro”, ambos com Camila Farani no comando.