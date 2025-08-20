The Voice Brasil tem novo time de técnicos para a temporada 2025

Publicidade

O Disney+ e o SBT anunciaram os detalhes da temporada 2025 do The Voice Brasil, que contará com a volta de Tiago Leifert ao comando do programa. A nova edição terá um time de técnicos totalmente renovado, prometendo uma experiência diferente para os telespectadores.

O reality show será transmitido ao vivo no SBT e, simultaneamente, no Disney+. Na plataforma de streaming, os assinantes terão acesso a um conteúdo exclusivo e estendido, além de poderem rever todos os episódios completos.

Novidades no time de técnicos e no palco

O time de jurados da temporada 2025 será composto por Mumuzinho, a dupla sertaneja Matheus & Kauan, a cantora Duda Beat e Péricles.

A produção também promete um cenário completamente repaginado, marcando a chegada do programa às suas novas casas. A volta de Tiago Leifert ao palco é um dos pontos altos da nova temporada. Leifert, que apresentou o programa por 10 temporadas, se mostrou emocionado com o retorno: “Quando eu entrar naquele palco vai ser muito difícil segurar minha emoção. Vivi momentos incríveis por 10 temporadas e não vejo a hora de voltar, ouvir música boa na voz de grandes talentos e aprender com cinco artistas que admiro”, declarou o apresentador.

O The Voice Brasil estreia sua temporada 2025 em breve.