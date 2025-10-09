“The Voice Brasil” lidera o Top 3 do Disney+ após estreia

Publicidade

A nova temporada do reality show musical “The Voice Brasil” não demorou a conquistar o público também no universo do streaming. Após sua estreia simultânea na última segunda-feira (6) no SBT e no Disney+, o programa já alcançou o primeiro lugar no Top 3 da plataforma no Brasil.

A liderança de audiência reforça a estratégia do Disney+ em se consolidar como um destino diário de entretenimento, reunindo grandes eventos e produções originais brasileiras.

Experiência Completa e Conteúdo Exclusivo

O sucesso da atração na plataforma se deve à experiência flexível e completa oferecida aos fãs. No Disney+, é possível assistir à temporada de forma integral, permitindo ao espectador pausar, voltar e rever suas apresentações favoritas no próprio ritmo.

Para os fãs mais engajados, o Disney+ ainda disponibiliza um diferencial: 20 minutos semanais de conteúdo extra exclusivo. Este material inclui acesso aos bastidores, histórias inéditas e momentos de conexão entre os talentos e os técnicos, aprofundando a experiência de quem acompanha o reality.