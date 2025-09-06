The Town: Saiba onde assistir os principais shows

O The Town está começando em São Paulo, e a TV Globo, o Multishow e o Globoplay estão prontos para levar o festival para todo o Brasil. A cobertura, que começa neste sábado (06/09), promete ser intensa e multiplataforma, com flashes na TV aberta e transmissão completa nos canais pagos e no streaming.
A equipe escalada para a cobertura inclui nomes como Marcos Mion, Kenya Sade, Laura Vicente e Dedé Teicher. Eles estão encarregados de mostrar não apenas os shows, mas também os bastidores, a energia do público e as histórias por trás dos artistas.
Cobertura completa e com diversidade
O Multishow e o Canal Bis se revezam na transmissão, que também está disponível para assinantes do Globoplay Premium. Para quem não assina, o sinal será aberto e alternará a cada 30 minutos entre os canais. A TV Globo exibirá especiais de 90 minutos após o Altas Horas aos sábados e após o Estrela da Casa nos outros dias do festival (7, 12, 13 e 14 de setembro).
O projeto Negritudes Globo fará uma cobertura especial no Palco Quebrada, destacando artistas e a cultura periférica. Em parceria com o portal Alma Preta, serão realizadas entrevistas exclusivas. A iniciativa, que conta com a participação de jovens da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, reforça o compromisso da emissora em valorizar a diversidade.
Os shows do primeiro dia
Confira o line-up completo de shows deste sábado (6/9), que conta com pesos pesados do rap internacional e lendas da música:
Palco Skyline
- Filipe Ret – 15h50
- Burna Boy – 18h10
- Don Toliver – 20h30
- Travis Scott – 23h15
Palco The One
- Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
- Mc Cabelinho – 17h
- Matuê – 19h20
- Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55
Palco Factory
- Budah – 13h
- Borges – 14h45
- Wiu – 17h05
- Teto – 19h25
Palco Quebrada
- Tasha e Tracie – 18h15
- MC Hariel – 20h35
Palco São Paulo Square
- São Paulo Square Big Band – 14h
- São Paulo Square Big Band com Tony Gordon – 17h10
- Joabe Reis – 19h30
- Stacey Ryan – 22h05
The Tower
- Victor Lou & GBR – 01h05