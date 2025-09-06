back to top
    The Town: Saiba onde assistir os principais shows

    Por Ricardo Marques
    O The Town está começando em São Paulo, e a TV Globo, o Multishow e o Globoplay estão prontos para levar o festival para todo o Brasil. A cobertura, que começa neste sábado (06/09), promete ser intensa e multiplataforma, com flashes na TV aberta e transmissão completa nos canais pagos e no streaming.

    A equipe escalada para a cobertura inclui nomes como Marcos Mion, Kenya Sade, Laura Vicente e Dedé Teicher. Eles estão encarregados de mostrar não apenas os shows, mas também os bastidores, a energia do público e as histórias por trás dos artistas.

    Cobertura completa e com diversidade

    O Multishow e o Canal Bis se revezam na transmissão, que também está disponível para assinantes do Globoplay Premium. Para quem não assina, o sinal será aberto e alternará a cada 30 minutos entre os canais. A TV Globo exibirá especiais de 90 minutos após o Altas Horas aos sábados e após o Estrela da Casa nos outros dias do festival (7, 12, 13 e 14 de setembro).

    O projeto Negritudes Globo fará uma cobertura especial no Palco Quebrada, destacando artistas e a cultura periférica. Em parceria com o portal Alma Preta, serão realizadas entrevistas exclusivas. A iniciativa, que conta com a participação de jovens da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, reforça o compromisso da emissora em valorizar a diversidade.

    Os shows do primeiro dia

    Confira o line-up completo de shows deste sábado (6/9), que conta com pesos pesados do rap internacional e lendas da música:

    Palco Skyline

    • Filipe Ret – 15h50
    • Burna Boy – 18h10
    • Don Toliver – 20h30
    • Travis Scott – 23h15

    Palco The One

    • Karol Conká (convida AjuliaCosta e Ebony) – 14h40
    • Mc Cabelinho – 17h
    • Matuê – 19h20
    • Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley) – 21h55

    Palco Factory

    • Budah – 13h
    • Borges – 14h45
    • Wiu – 17h05
    • Teto – 19h25

    Palco Quebrada

    • Tasha e Tracie – 18h15
    • MC Hariel – 20h35

    Palco São Paulo Square

    • São Paulo Square Big Band – 14h
    • São Paulo Square Big Band com Tony Gordon – 17h10
    • Joabe Reis – 19h30
    • Stacey Ryan – 22h05

    The Tower

    • Victor Lou & GBR – 01h05

