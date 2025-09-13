The Town: Confira as principais atrações deste sábado (13/9)

A segunda noite de sábado do The Town, 13 de setembro, promete ser um espetáculo de vozes potentes, com um lineup de peso encabeçado por duas das maiores divas da música internacional. As transmissões ao vivo pelos canais Multishow, Bis e Multishow 4k garantem que ninguém perca os shows, enquanto a TV Globo exibe os melhores momentos na madrugada.
O grande destaque do Palco Skyline é, sem dúvida, a lendária Mariah Carey. A cantora norte-americana, conhecida por seu alcance vocal único, sobe ao palco às 23h45 para encerrar a noite de shows com seus maiores hits. Antes dela, o público poderá curtir a performance de outra voz marcante: Jessie J, que se apresenta às 20h30. A cantora britânica é conhecida por sua energia contagiante e sucessos globais.
A programação do palco principal começa com a britânica Natasha Bedingfield às 15h50, que promete uma dose de nostalgia. Em seguida, a estrela brasileira Ivete Sangalo sobe ao palco às 18h10, garantindo uma verdadeira festa com seu axé e sucessos que não deixam ninguém parado.
Lionel Richie e Glória Groove no Palco The One
O Palco The One também está com uma programação de peso. O cantor e ícone do soul, Lionel Richie, se apresenta às 21h55, em um show que promete ser emocionante com clássicos atemporais. A “Queen of Farofa”, Gloria Groove, leva sua performance cheia de hits e coreografias para o palco às 19h20.
Ainda no The One, a programação inclui a cantora Priscilla (17h), que fará um show especial convidando Luccas Carlos e The Guetto Heart Choir, e a banda Os Garotin (14h40), que recebe a cantora Melly.
Variedade de ritmos e shows exclusivos
Para os amantes do rap e do pagode, o Palco Quebrada recebe o rapper Criolo às 20h25, em uma apresentação que é sempre aguardada. Antes, o público poderá curtir o show do sambista Péricles (18h15), que convida o rapper Dexter, em um encontro que promete ser inesquecível. A famosa Batalha da Aldeia Superliga The Town também agita o palco às 15h55.
O Palco Factory traz nomes como Junior (19h25), MC Livinho (17h05), Chefin (14h45) e Stefanie (13h). O jazz e a música instrumental dominam o Palco São Paulo Square, que terá o multi-instrumentista Jacob Collier (22h05) como atração principal. Já a The Tower terá o DJ Liu (1h20) para fechar a noite com chave de ouro.
Não perca nenhum detalhe do The Town! As transmissões ao vivo estão disponíveis nos canais Multishow, Bis e Multishow 4K. Para quem não conseguir assistir ao vivo, a TV Globo fará a exibição de um compacto com os melhores momentos da noite.