The Town: Confira as principais atrações do último dia

O The Town 2025 chega ao fim neste domingo, 14 de setembro, e a noite de encerramento promete ser histórica com a presença de grandes nomes da música pop. Os canais Multishow, Bis e Multishow 4k transmitem o evento ao vivo, enquanto a TV Globo exibirá os melhores momentos na madrugada.

O Palco Skyline se prepara para receber três estrelas do pop. A grande atração da noite é a cantora norte-americana Katy Perry, que sobe ao palco às 23h15. Conhecida por seus shows grandiosos e cheios de cores, ela deve apresentar seus maiores hits, como “Firework” e “Roar”.

Antes dela, a cubana Camila Cabello se apresenta às 20h30, levando ao público sua mistura de pop com ritmos latinos. A noite no palco principal terá também a presença do colombiano J Balvin (18h10), um dos nomes mais influentes do reggaeton global, e a cantora brasileira Iza (15h50), que promete um show cheio de poder e representatividade.

Palco The One celebra a música brasileira

O Palco The One será palco de shows especiais, celebrando a diversidade da música brasileira. A cantora Ludmilla (21h55) fará um show que promete ser um dos mais energéticos da noite, com seu repertório que vai do funk ao pop. Antes, Dennis (19h20) convida Tília para um show que vai animar a galera com o melhor do funk.

A programação do palco ainda contará com Joelma (17h), que fará uma apresentação especial com a participação de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, em uma celebração da música paraense. Para abrir a noite, Jota.pê (14h40) convida João Gomes para um encontro que mistura a MPB e o forró.

Do samba ao hip-hop, o festival se despede com diversidade

Outros palcos também encerram as atividades do festival com shows de peso. No Palco Quebrada, o público poderá ver a apresentação de Belo (20h35), um dos maiores nomes do pagode romântico, e a Orquestra Sinfônica Heliópolis (18h15). O Palco Factory terá a participação de Geraldo Azevedo (19h25), que convida Juliana Linhares, além de Rachel Reis (17h05), Lambateria Baile Show (14h45) e Felipe Cordeiro (13h).

O Palco São Paulo Square fecha o festival com a música instrumental de João Bosco Quarteto (19h30) e a apresentação de Jacob Collier (22h05). Para os fãs de música eletrônica, a DJ Anna (1h05) comanda a The Tower, fechando a noite de música do The Town.

As transmissões ao vivo do The Town 2025 estão disponíveis nos canais Multishow, Bis e Multishow 4K. Para quem não conseguir acompanhar em tempo real, a TV Globo exibirá os melhores momentos da última noite do festival.