The Town: Confira as principais atrações desta sexta (12/9)

A segunda semana do The Town, que inicia neste 12 de setembro, promete ser memorável com as transmissões ao vivo do festival. Com uma programação recheada de estrelas internacionais e nomes de peso da música nacional, os canais Multishow, Bis e Multishow 4k (na Claro tv+) garantem que nenhum fã perca os principais momentos do evento.

O grande destaque da noite, sem dúvida, é a boyband Backstreet Boys, que sobe ao Palco Skyline às 23h15. A apresentação, uma das mais aguardadas do festival, trará os sucessos que marcaram gerações e levarão os fãs a uma verdadeira viagem no tempo. Antes deles, o palco principal será dominado pelo pop de Jason Derulo, que se apresenta às 20h30, prometendo um show cheio de coreografias e hits globais.

Ainda no Palco Skyline, a programação começa com a banda Jota Quest às 15h50, que promete animar a galera com seus clássicos do pop rock brasileiro. Em seguida, a estrela do soul CeeLo Green sobe ao palco às 18h10, com sua voz potente e um repertório aclamado.

Palco The One e outros espaços vibrantes

O Palco The One também está com um lineup de peso. A cantora Luísa Sonza, um dos maiores nomes do pop brasileiro, fará seu show às 21h55, garantindo performances com muita energia e produção. O palco também receberá Pedro Sampaio (19h20), Duda Beat (17h00) e Di Ferrero (14h40) com seu projeto The Hard Pop Party.

O Palco Quebrada terá as rimas afiadas de KayBlack (20h35) e Duquesa (18h15), além da Batalha da Aldeia: Superliga The Town (15h55). No Palco Factory, a programação inclui TZ da Coronel (19h25), Alee (17h05), Brô MC’s (14h45) e Kaê Guajajara (13h00).