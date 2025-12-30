Tem The Walking Dead no AMC Series? Esta e outras informações “Rapidinhas”

É… chegamos ao final do ano… 2025 já praticamente se foi e agora os olhares se voltam para o novo ano. Muitas expectativas, muitas dúvidas e a gente espera que venha com muitas novidades. Vamos às rapidinhas derradeiras deste ano:

Vai ter?

Muita gente leu aqui os destaques do novo canal AMC Series e ficou se questionando… vai ter The Walking Dead e Better Call Saul? A resposta é simples: não! Estas produções continuarão no canal principal do grupo no país.

Futuro

Celebrando a chegada do Ano Novo, Luciana Gimenez apresenta nesta quarta-feira (31), às 22h45, uma edição especial do “SuperPop”, na RedeTV!. A apresentadora recebe a vidente Chaline Grazik para antecipar suas previsões de 2026 para famosos como Virginia, Simone Mendes, Sabrina Sato, Carlinhos Maia, entre outros.

Audiência

Na última segunda-feira, 29 de dezembro, o “Bake Off Brasil: Celebridades” conquistou a segunda colocação isolada na Grande São Paulo. Uma edição especial que reuniu as estrelas da emissora em uma competição marcada por talento, emoção, companheirismo e criatividade. Ponto para o SBT.

Música

A programação da virada de ano para 2026 na TV Brasil é embalada pelas emoções do Trem do Samba, tradicional manifestação da cultura carioca que completou três décadas no último ano. Os clássicos do gênero têm espaço na telinha do canal público nesta quarta (31), a partir das 23h.

Em alta

O romance esportivo LGBTQIAPN+ Rivalidade ardente (Heated Rivalry), que deu origem à série canadense de mesmo nome exibida nos Estados Unidos pela HBO Max, acaba de entrar em pré-venda no Brasil pela Alt, selo de literatura jovem da Globo Livros, e já se consolida como um dos lançamentos mais aguardados do gênero. O título alcançou recorde de vendas nas primeiras 24 horas, impulsionado pelo enorme engajamento nas redes sociais.

***

Boas festas!