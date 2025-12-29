Janeiro: Conheça a programação do novo canal AMC Series

O cenário da TV por assinatura no Brasil ganha um novo protagonista a partir de 1º de janeiro de 2026. A AMC Networks International anunciou o lançamento oficial do AMC Series, um canal inteiramente dedicado a séries de alta qualidade, thrillers e produções originais do aclamado AMC Studios.

O canal chega para ocupar um espaço estratégico, oferecendo aos fãs de maratonas um destino fixo para grandes narrativas. Com uma identidade visual moderna e curadoria rigorosa, o AMC Series foca no que há de melhor no gênero de drama, suspense e investigação.

O “Coração” da Grade: Primetime às 22h

Uma das grandes apostas do canal é a consolidação de sua faixa nobre. De acordo com a programação de janeiro, a faixa das 22h foi designada como o ponto alto da noite. Este horário funcionará como a vitrine das principais produções, trazendo episódios inéditos e os títulos de maior impacto do catálogo, garantindo que o público saiba exatamente onde encontrar o conteúdo premium do dia.

Nas segundas, os assinantes conferem dois episódios em sequência de Into The Badlands (3ª temporada). O guerreiro implacável Sunny e o impetuoso adolescente M.K. buscam a iluminação enquanto viajam por uma civilização feudal conhecida como Badlands, uma área governada por barões rivais que lutam pelo controle.

Nas terças, o assinante confere a primeira temporada de Eli Roths History Of Horror. A série junta os mestres do terror – ícones e artistas que definiram o gênero – para discutir seus maiores temas e revelar as inspirações e dificuldades do passado e da atualidade. Estreia 13 de janeiro.

A primeira temporada de Crime Real: Indefensável é o destaque das quartas. Jena Friedman viaja pelo país nesta verdadeira série de crimes. É menos de um whodunit e mais de um “Porque é que isto continua a acontecer?

Nas quintas o canal exibe a segunda temporada de Lodge 49. Em Long Beach, na Califórnia, um ex-surfista otimista, Dud, fica perdido após a morte do pai e a ruína dos negócios da família. Dud, acidentalmente, encontra-se na porta de uma Fraternidade decadente, onde um senhor de meia-idade o ajuda. Estreia 15 de janeiro.

Sexta é dia de conferir a primeira temporada de Hap and Leonard. Ambientada no final da década de 1980, esta série retrata Hap e Leonard, dois amigos improváveis. Eles se juntam em um esquema que promete enriquecê-los rapidamente, mas as coisas não dão certo. Estreia dia 16 de janeiro.

Kevin Can F Himself é a novidade da faixa aos sábados. Allison McRoberts é casada com Kevin, um homem infantil que sempre a coloca para baixo. Um dia, ela finalmente acorda e se rebela, repensando toda sua vida.

Fechando a semana, no domingo os assinantes conferem a primeira temporada de NOS4A2. Vic McQueen é uma jovem talentosa que descobre possuir uma habilidade sobrenatural de encontrar coisas perdidas. Essa habilidade a coloca em conflito direto com o maligno e imortal Charlie Manx. Estreia dia 18 de janeiro.

Além disto, o canal exibe na faixa das 23h30, de segunda a sexta, a série TURN: Washington’s Spies. A produção é ambientada no verão de 1778, e conta a história do fazendeiro Abe Woodhull, de Nova York, que se une a um grupo de amigos de infância para formar o “The Culper Ring”, um grupo de espiões que vira o jogo na luta pela independência norte-americana.