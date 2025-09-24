TelevisaUnivision acusa YouTube TV de discriminação e lança campanha

Publicidade

A TelevisaUnivision, gigante da mídia em espanhol, iniciou uma forte campanha publicitária nos Estados Unidos contra o Google, intitulada “Haz lo correcto, Google” (Faça a coisa certa, Google). A iniciativa visa denunciar o plano do YouTube TV de remover o canal Univision de seu pacote de programação principal a partir da próxima terça-feira, dia 30 de setembro.

Segundo a TelevisaUnivision, a medida forçaria milhões de telespectadores hispânicos a pagar uma sobretaxa de 18% para manter o acesso ao canal, valor que a empresa está chamando de “imposto hispânico”. A campanha publicitária será veiculada em jornais de grande circulação, como o USA Today, e em publicações de metrópoles com grande população hispânica, incluindo Los Angeles, Miami, Houston e Nova York.

Em comunicado, Daniel Alegre, CEO da TelevisaUnivision, criticou duramente a plataforma do Google. “A remoção planejada da Univision do YouTube TV representa uma ameaça inaceitável para milhões de lares hispânicos que dependem de nossa programação para obter notícias confiáveis, informações vitais e conexão cultural. Privar o acesso à Univision em um momento tão crítico demonstra um desprezo flagrante pelas comunidades que servimos“, afirmou.

Publicidade

A empresa destaca que a ameaça de remoção ocorre em um período crucial para a comunidade hispânica, cujo voto é considerado decisivo em disputas eleitorais importantes em estados como Texas, Califórnia, Flórida e Geórgia, onde o controle do Congresso estará em jogo nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

A TelevisaUnivision acusa o Google de relegar a Univision e seu público a um “status de segunda classe“, o que teria consequências prejudiciais para a comunidade. Com a campanha, o grupo de mídia busca conscientizar o público, os funcionários eleitos e a sociedade em geral para impedir que a mudança se concretize.