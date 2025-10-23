Telefe é vendida para empresário argentino

Publicidade

Após semanas de especulações e uma disputa acirrada, a Paramount Global concluiu a venda da emissora argentina Telefe. O novo proprietário é o empresário Gustavo Scaglione, controlador do Grupo Televisión Litoral, que passará a ter o comando das operações do canal líder de audiência no país vizinho.

A notícia, inicialmente reportada pelo site argentino Perfil, marca o retorno da Telefe a capital nacional após quase três décadas sob controle estrangeiro, primeiro da Telefónica e, desde 2016, da Paramount. O anúncio oficial da transação é esperado para os próximos dias, após a finalização dos trâmites burocráticos.

Valor da Operação e Estratégia da Paramount

Fontes indicaram que a operação foi avaliada em, no mínimo, US$ 104 milhões (cerca de R$ 561 milhões na cotação atual), um valor significativamente abaixo dos US$ 345 milhões que a Paramount pagou pela emissora em 2016. A empresa de Scaglione teria apresentado a proposta mais alta, com um esquema de pagamentos em um prazo próximo a dois anos.

Publicidade

A venda da Telefe integra a estratégia global de reestruturação da Paramount, que busca concentrar seus investimentos no segmento de streaming, desfazendo-se de ativos de televisão aberta.

Quem é Gustavo Scaglione?

Gustavo Scaglione é um nome em ascensão no setor midiático argentino. O empresário, sediado em Rosário, já era proprietário do Grupo Televisión Litoral, responsável pela administração de diversos canais no interior da Argentina, incluindo afiliadas da El Trece, principal concorrente da Telefe. Com a aquisição, Scaglione amplia consideravelmente seu império de mídia, assumindo o controle da principal emissora do país, além de suas filiais em cidades como Córdoba e Rosário e três sinais no Uruguai.

Scaglione, que também é sócio minoritário da América TV, assume o controle operacional e a direção da programação da Telefe. Embora seja o acionista majoritário, o acordo prevê a possível inclusão de outros grupos que participaram da licitação, como a Alpha Medios, de Marcelo Fígoli, como sócios minoritários.

O mercado midiático argentino agora aguarda os próximos passos de Scaglione e do Grupo Televisión Litoral para saber como será o futuro da Telefe em um cenário de crescente concorrência com o streaming e as plataformas digitais.