Telecine tem sinal aberto no streaming e na TV

Entre os dias 4 e 10 de novembro, o Telecine abre o sinal dos 6 seus canais ao vivo para clientes das operadoras Claro, Mileto (Oi TV), SKY e Vivo, garantindo acesso livre para todos os assinantes de TV por assinatura.

Além do sinal aberto, o Telecine também libera 50 títulos do seu catálogo no Globoplay, com destaque para sucessos como ‘Truque de Mestre’, ‘Missão Suicida’, ‘Blindado’, ‘Bridget Jones: Louca pelo Garoto’, ‘Manas’, ‘O Conde de Monte Cristo’, entre outros.

A programação traz como destawue a estreia de ‘Emmanuelle (2024)’, adaptação contemporânea assinada por Audrey Diwan e baseada no clássico drama erótico de 1974. O longa acompanha Emmanuelle (‘Noémie Merlant’), em busca de novas experiências pela vibrante Hong Kong. Integram o elenco ‘Naomi Watts’, ‘Will Sharpe’ e ‘Chacha Huang’. O filme chega ao catálogo do Telecine em streaming no dia 7 de novembro e estreia na TV, no Telecine Premium, em 8 de novembro, às 22h.

O Telecine vai oferecer condições especiais para novos assinantes de 4 de novembro a 2 de dezembro, com descontos disponíveis nas principais operadoras e plataformas.