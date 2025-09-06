‘Task’: Nova série policial chega em streaming na HBO Max

Publicidade

A HBO Max lança no dia 7 de setembro a nova série original “Task: Unidade Especial”. Ambientada nos subúrbios da classe trabalhadora da Filadélfia, a trama acompanha o agente do FBI vivido por Mark Ruffalo, que lidera uma unidade especial responsável por investigar e deter uma série de assaltos violentos cometidos por um homem aparentemente comum e de família, interpretado por Tom Pelphrey.

Elenco e Produção

O elenco também inclui Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton. A série foi criada e escrita por Brad Ingelsby (de “Mare of Easttown”), que também assina como produtor executivo e showrunner. A direção e produção executiva ficam a cargo de Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, com Mark Ruffalo, Mark Roybal, Paul Lee, David Crockett e Ron Schmidt no time de produtores.

Grande produção “HBO raiz”

Com sete episódios, “Task: Unidade Especial” promete trazer a tradição das séries policiais da HBO, entregando um mergulho intenso em temas como tensão social, drama familiar e investigações criminais.

A promessa é de realismo, ritmo forte e atuações marcantes, especialmente do protagonista Mark Ruffalo, em um projeto que já vem sendo comparado aos melhores dramas policiais da emissora, como “Mare of Easttown” e “True Detective”.