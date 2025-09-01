Sportv 4K: Confira o que assistir ao vivo nesta semana

Publicidade

O canal Sportv 4K promete fortes emoções para os amantes de futebol nos próximos dias. A emissora, conhecida por sua alta qualidade de imagem, preparou uma cobertura especial para a reta final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O grande destaque da programação é o confronto entre a Seleção Brasileira e o Chile, válido pela 17ª rodada, que será transmitido ao vivo na quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 20h30. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Brasil, que atualmente ocupa a 3ª posição, já está classificado para o Mundial e busca manter a boa fase. Já o Chile, na 10ª colocação, não tem mais chances de se classificar para a competição do próximo ano.